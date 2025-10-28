DA Hike: उत्तराखंड में पेंशनरों को मिली खुशखबरी, धामी सरकार ने इतने प्रतिशत बढ़ाया महंगाई भत्ता

एजेंसी, देहरादून। राज्य सरकार ने पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। राजकीय कर्मचारियों के बाद अब सातवें वेतनमान के अंतर्गत आने वाले पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के महंगाई भत्ते (DA) में तीन प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इस फैसले से लगभग 40 हजार पेंशनरों को सीधा लाभ मिलेगा।
वित्त सचिव दिलीप जावलकर द्वारा सोमवार को जारी आदेश के अनुसार, पेंशनरों को अब पहले की 55 प्रतिशत के स्थान पर 58 प्रतिशत महंगाई राहत मिलेगी। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी। राज्य सरकार ने 11 अक्टूबर को सातवां वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों के लिए भी महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की वृद्धि की थी। अब पेंशनरों को भी उसी तर्ज पर राहत दी गई है।
मान लीजिए किसी पेंशनर की मासिक पेंशन 20,000 रुपये है। पहले 55% महंगाई राहत के तहत उन्हें 11,000 रुपये मिलते थे। अब 58% दर लागू होने पर उन्हें 11,600 रुपये मिलेंगे। यानी हर महीने 600 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे।
राज्य सरकार का कहना है कि यह कदम बढ़ती महंगाई से पेंशनरों को राहत देने के लिए उठाया गया है। इससे सरकारी खजाने पर सालाना कुछ अतिरिक्त बोझ जरूर पड़ेगा, लेकिन बुजुर्ग पेंशनरों को आर्थिक संबल मिलेगा।