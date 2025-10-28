मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    DA Hike: उत्तराखंड में पेंशनरों को मिली खुशखबरी, धामी सरकार ने इतने प्रतिशत बढ़ाया महंगाई भत्ता

    उत्तराखंड सरकार ने सातवें वेतनमान के तहत पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की वृद्धि की है। अब उन्हें 55 फीसदी की जगह 58 फीसदी महंगाई राहत मिलेगी। यह राहत 1 जुलाई 2025 से लागू होगी। करीब 40 हजार पेंशनरों को इसका लाभ मिलेगा।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 28 Oct 2025 11:57:52 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 28 Oct 2025 11:57:52 AM (IST)
    DA Hike: उत्तराखंड में पेंशनरों को मिली खुशखबरी, धामी सरकार ने इतने प्रतिशत बढ़ाया महंगाई भत्ता
    उत्तराखंड में पेंशनरों को मिली खुशखबरी। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. पेंशनरों का महंगाई भत्ता बढ़कर 58 फीसदी हुआ।
    2. तीन प्रतिशत महंगाई राहत में की गई वृद्धि।
    3. आदेश वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने जारी किया।

    एजेंसी, देहरादून। राज्य सरकार ने पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। राजकीय कर्मचारियों के बाद अब सातवें वेतनमान के अंतर्गत आने वाले पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के महंगाई भत्ते (DA) में तीन प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इस फैसले से लगभग 40 हजार पेंशनरों को सीधा लाभ मिलेगा।

    पेंशनरों को अब 58 प्रतिशत महंगाई राहत

    वित्त सचिव दिलीप जावलकर द्वारा सोमवार को जारी आदेश के अनुसार, पेंशनरों को अब पहले की 55 प्रतिशत के स्थान पर 58 प्रतिशत महंगाई राहत मिलेगी। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी। राज्य सरकार ने 11 अक्टूबर को सातवां वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों के लिए भी महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की वृद्धि की थी। अब पेंशनरों को भी उसी तर्ज पर राहत दी गई है।


    पेंशनरों को कितनी बढ़ेगी रकम

    मान लीजिए किसी पेंशनर की मासिक पेंशन 20,000 रुपये है। पहले 55% महंगाई राहत के तहत उन्हें 11,000 रुपये मिलते थे। अब 58% दर लागू होने पर उन्हें 11,600 रुपये मिलेंगे। यानी हर महीने 600 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे।

    सरकार का उद्देश्य

    राज्य सरकार का कहना है कि यह कदम बढ़ती महंगाई से पेंशनरों को राहत देने के लिए उठाया गया है। इससे सरकारी खजाने पर सालाना कुछ अतिरिक्त बोझ जरूर पड़ेगा, लेकिन बुजुर्ग पेंशनरों को आर्थिक संबल मिलेगा।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.