DA Hike: उत्तराखंड में पेंशनरों को मिली खुशखबरी, धामी सरकार ने इतने प्रतिशत बढ़ाया महंगाई भत्ता

एजेंसी, देहरादून। राज्य सरकार ने पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। राजकीय कर्मचारियों के बाद अब सातवें वेतनमान के अंतर्गत आने वाले पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के महंगाई भत्ते (DA) में तीन प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इस फैसले से लगभग 40 हजार पेंशनरों को सीधा लाभ मिलेगा।

पेंशनरों को अब 58 प्रतिशत महंगाई राहत वित्त सचिव दिलीप जावलकर द्वारा सोमवार को जारी आदेश के अनुसार, पेंशनरों को अब पहले की 55 प्रतिशत के स्थान पर 58 प्रतिशत महंगाई राहत मिलेगी। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी। राज्य सरकार ने 11 अक्टूबर को सातवां वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों के लिए भी महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की वृद्धि की थी। अब पेंशनरों को भी उसी तर्ज पर राहत दी गई है।