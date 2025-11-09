दिल्ली में DDA का तोहफा, लोगों के लिए 1500 से अधिक सस्ते फ्लैट उपलब्ध, बुकिंग प्राइस एक लाख से भी कम

डिजिटल डेस्क। देश की राजधानी दिल्ली में एक आशियाने का सपना हर कोई देखता है। नौकरी या अन्य रोजगार के लिए देश के अलग-अलग कोने से लोग दिल्ली पहुंचते हैं, लेकिन बजट, उपलब्धता और अन्य कारणों से अपना घर नहीं ले पाते। ऐसे में सरकार की हाउसिंग स्कीम यानी मकान संबंधी योजनाएं काम आसान कर देती हैं। इस कड़ी में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA Flats) ने जन साधारण आवास योजना का दूसरा चरण शुरू किया है।

इसके तहत दिल्ली में लगभग 1,500 किफायती फ्लैट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। डीडीए ने ये फ्लैट निम्न आय वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए बनाए हैं। इसको लेकर लोगों में क्रेज का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पहले दिन ही 1,000 से ज्यादा फ्लैट बुक हो गए हैं। इन फ्लैट्स की बुकिंग राशि 50 हजार से 1 लाख रुपये तक के बीच है।

सात नवंबर से शुरू हो चुका है प्रोजेक्ट डीडीए का यह प्रोजेक्ट सात नवंबर से शुरू हो चुका है। इस योजना में निम्न आय वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) कैटेगरियों के तहत फ्लैट उपलब्ध होंगे, जो दिल्ली के प्रमुख क्षेत्रों जैसे शिवाजी मार्ग, रामगढ़ कॉलोनी, रोहिणी और नरेला में स्थित हैं। डीडीए ने एक बयान में कहा है कि रोहिणी, रामगढ़ कॉलोनी और शिवाजी मार्ग के सभी फ्लैट पहले दिन ही बुक हो गए। बयान के अनुसार पहले 24 घंटों के भीतर 1,000 से ज्यादा फ्लैट बुक हो गए। डीडीए के मुताबिक ये इसकी किफायती आवास योजना में जनता के उत्साह और विश्वास को दर्शाता है।