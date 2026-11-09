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दिल्ली में कार्गो ट्रेन से उतरे संदिग्ध मांस के 20 कार्टन, गौमांस की आशंका, FSL जांच को भेजे सैंपल

दिल्ली रेलवे पुलिस ने हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर हैदराबाद से आई कार्गो ट्रेन से संदिग्ध मांस के 20 कार्टन उतारे।

By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
Publish Date: Mon, 09 Nov 2026 06:03:11 PM (IST)Updated Date: Mon, 09 Nov 2026 06:03:11 PM (IST)
दिल्ली में कार्गो ट्रेन से उतरे संदिग्ध मांस के 20 कार्टन, गौमांस की आशंका, FSL जांच को भेजे सैंपल
हैदराबाद से हजरत निजामुद्दीन आ रही मालगाड़ी में मटन के नाम पर बुक था मीट (AI Generated Image)

HighLights

  1. दिल्ली में 20 कार्टन संदिग्ध मांस बरामद
  2. हैदराबाद से निजामुद्दीन आ रही थी ट्रेन
  3. DCP बी भारत रेड्डी ने दी जानकारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली रेलवे पुलिस ने सोमवार को बताया कि हैदराबाद से हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन आ रही एक कार्गो ट्रेन से संदिग्ध मांस के करीब 20 कार्टन उतारे गए हैं। पुलिस ने बताया कि सैंपल एकत्र कर लिए गए हैं और उन्हें फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) भेजा जाएगा ताकि पता चल सके कि यह गौमांस है या नहीं।

8 नवंबर को मिली थी सूचना, निजामुद्दीन स्टेशन पर उतारे कार्टन

ANI से बात करते हुए DCP रेलवे बी भारत रेड्डी ने बताया कि पुलिस को इस संदिग्ध खेप के बारे में 8 नवंबर को सूचना मिली थी। उन्होंने कहा कि 8 नवंबर को सूचना मिली कि हैदराबाद से हजरत निजामुद्दीन जा रही कार्गो वैगनों वाली ट्रेन में संदिग्ध गौमांस हो सकता है। लगभग 20 संदिग्ध कार्टन उतारे गए।


मटन और मीट आइटम के नाम पर हुई थी बुकिंग

DCP ने बताया कि कार्टन के अंदर मांस मिला है, जिसे मटन और मीट आइटम के विवरण के तहत बुक किया गया था। उन्होंने कहा कि खेप से सैंपल एकत्र किए गए हैं और जांच के लिए FSL भेजे जाएंगे। रिपोर्ट से ही यह तय होगा कि मांस गौमांस है या कुछ और।

FSL रिपोर्ट के आधार पर होगी कानूनी कार्रवाई

बी भारत रेड्डी ने कहा कि कार्टन से मांस के सैंपल लिए गए हैं। ये सैंपल FSL भेजे जाएंगे और FSL रिपोर्ट ही तय करेगी कि मांस गौमांस है या नहीं। निष्कर्ष के आधार पर संबंधित धाराओं के तहत उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने आगे बताया कि चूंकि बरामद सामग्री खराब होने वाली है, इसलिए मजिस्ट्रेट द्वारा मूल्यांकन के बाद निर्धारित निपटान प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। मजिस्ट्रेट इसकी कीमत का आकलन करेंगे और तय प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई होगी। पुलिस ने कहा कि फॉरेंसिक जांच के नतीजों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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