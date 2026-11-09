दिल्ली में कार्गो ट्रेन से उतरे संदिग्ध मांस के 20 कार्टन, गौमांस की आशंका, FSL जांच को भेजे सैंपल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली रेलवे पुलिस ने सोमवार को बताया कि हैदराबाद से हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन आ रही एक कार्गो ट्रेन से संदिग्ध मांस के करीब 20 कार्टन उतारे गए हैं। पुलिस ने बताया कि सैंपल एकत्र कर लिए गए हैं और उन्हें फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) भेजा जाएगा ताकि पता चल सके कि यह गौमांस है या नहीं।

8 नवंबर को मिली थी सूचना, निजामुद्दीन स्टेशन पर उतारे कार्टन ANI से बात करते हुए DCP रेलवे बी भारत रेड्डी ने बताया कि पुलिस को इस संदिग्ध खेप के बारे में 8 नवंबर को सूचना मिली थी। उन्होंने कहा कि 8 नवंबर को सूचना मिली कि हैदराबाद से हजरत निजामुद्दीन जा रही कार्गो वैगनों वाली ट्रेन में संदिग्ध गौमांस हो सकता है। लगभग 20 संदिग्ध कार्टन उतारे गए।

मटन और मीट आइटम के नाम पर हुई थी बुकिंग DCP ने बताया कि कार्टन के अंदर मांस मिला है, जिसे मटन और मीट आइटम के विवरण के तहत बुक किया गया था। उन्होंने कहा कि खेप से सैंपल एकत्र किए गए हैं और जांच के लिए FSL भेजे जाएंगे। रिपोर्ट से ही यह तय होगा कि मांस गौमांस है या कुछ और। FSL रिपोर्ट के आधार पर होगी कानूनी कार्रवाई बी भारत रेड्डी ने कहा कि कार्टन से मांस के सैंपल लिए गए हैं। ये सैंपल FSL भेजे जाएंगे और FSL रिपोर्ट ही तय करेगी कि मांस गौमांस है या नहीं। निष्कर्ष के आधार पर संबंधित धाराओं के तहत उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।