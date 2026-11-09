दिल्ली में कार्गो ट्रेन से उतरे संदिग्ध मांस के 20 कार्टन, गौमांस की आशंका, FSL जांच को भेजे सैंपल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली रेलवे पुलिस ने सोमवार को बताया कि हैदराबाद से हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन आ रही एक कार्गो ट्रेन से संदिग्ध मांस के करीब 20 कार्टन उतारे गए हैं। पुलिस ने बताया कि सैंपल एकत्र कर लिए गए हैं और उन्हें फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) भेजा जाएगा ताकि पता चल सके कि यह गौमांस है या नहीं।
ANI से बात करते हुए DCP रेलवे बी भारत रेड्डी ने बताया कि पुलिस को इस संदिग्ध खेप के बारे में 8 नवंबर को सूचना मिली थी। उन्होंने कहा कि 8 नवंबर को सूचना मिली कि हैदराबाद से हजरत निजामुद्दीन जा रही कार्गो वैगनों वाली ट्रेन में संदिग्ध गौमांस हो सकता है। लगभग 20 संदिग्ध कार्टन उतारे गए।
DCP ने बताया कि कार्टन के अंदर मांस मिला है, जिसे मटन और मीट आइटम के विवरण के तहत बुक किया गया था। उन्होंने कहा कि खेप से सैंपल एकत्र किए गए हैं और जांच के लिए FSL भेजे जाएंगे। रिपोर्ट से ही यह तय होगा कि मांस गौमांस है या कुछ और।
बी भारत रेड्डी ने कहा कि कार्टन से मांस के सैंपल लिए गए हैं। ये सैंपल FSL भेजे जाएंगे और FSL रिपोर्ट ही तय करेगी कि मांस गौमांस है या नहीं। निष्कर्ष के आधार पर संबंधित धाराओं के तहत उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने आगे बताया कि चूंकि बरामद सामग्री खराब होने वाली है, इसलिए मजिस्ट्रेट द्वारा मूल्यांकन के बाद निर्धारित निपटान प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। मजिस्ट्रेट इसकी कीमत का आकलन करेंगे और तय प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई होगी। पुलिस ने कहा कि फॉरेंसिक जांच के नतीजों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।