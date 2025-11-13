Delhi Blast: मारा गया आतंकी डॉ. उमर... विस्फोट में उड़ा i20 कार के साथ, डीएनए टेस्ट से खुलासा

डिजिटल डेस्क। दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर की शाम हुए भीषण विस्फोट में इस्तेमाल हुई i20 कार में आतंकी डॉ. उमर मोहम्मद ही सवार था। डीएनए परीक्षण में घटनास्थल से मिले मानव अंगों का मिलान उमर के परिवार के नमूनों से हुआ, जिससे जांच एजेंसियों के संदेह की पुष्टि हुई।

विस्फोट में मारा गया आतंकी उमर अब तक यह सवाल बना हुआ था कि क्या डॉ. उमर स्वयं धमाके में शामिल था या किसी और ने उसे अंजाम दिया। डीएनए रिपोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि उमर ही कार चला रहा था और विस्फोट में मारा गया। पुलिस ने डीएनए सैंपल के लिए उमर की मां को बुलाकर परीक्षण कराया था।