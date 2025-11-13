मेरी खबरें
    Delhi Blast: मारा गया आतंकी डॉ. उमर... विस्फोट में उड़ा i20 कार के साथ, डीएनए टेस्ट से खुलासा

    10 नवंबर को लाल किले के पास हुए धमाके में इस्तेमाल हुई i20 कार में आतंकी डॉ. उमर मोहम्मद ही सवार था। डीएनए टेस्ट से विस्फोट स्थल से मिले मानव अंगों का मिलान उमर के परिवार से हुआ, जिससे यह पुष्टि हुई कि वही कार में मौजूद था। घटना में 12 लोगों की मौत हुई थी।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 13 Nov 2025 08:31:02 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 13 Nov 2025 08:31:02 AM (IST)
    HighLights

    1. डीएनए टेस्ट से पुष्टि, विस्फोट में मारा गया आतंकी डॉ. उमर मोहम्मद।
    2. लाल किले के पास धमाके में 12 लोगों की मौत, कई घायल।
    3. पार्किंग स्थलों की सुरक्षा बढ़ाने का निर्णय लिया।

    डिजिटल डेस्क। दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर की शाम हुए भीषण विस्फोट में इस्तेमाल हुई i20 कार में आतंकी डॉ. उमर मोहम्मद ही सवार था। डीएनए परीक्षण में घटनास्थल से मिले मानव अंगों का मिलान उमर के परिवार के नमूनों से हुआ, जिससे जांच एजेंसियों के संदेह की पुष्टि हुई।

    विस्फोट में मारा गया आतंकी उमर

    अब तक यह सवाल बना हुआ था कि क्या डॉ. उमर स्वयं धमाके में शामिल था या किसी और ने उसे अंजाम दिया। डीएनए रिपोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि उमर ही कार चला रहा था और विस्फोट में मारा गया। पुलिस ने डीएनए सैंपल के लिए उमर की मां को बुलाकर परीक्षण कराया था।


    लाल किला विस्फोट में 12 की मौत

    इस कार विस्फोट में 12 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई घायल हुए। उमर के साथ एक और आतंकी उमर नबी के भी मारे जाने की पुष्टि हुई है, हालांकि उसका शव अभी तक पहचान के लिए डीएनए जांच में भेजा गया है।

    सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव

    धमाके के बाद एमसीडी और एनडीएमसी ने सुरक्षा मानकों को सख्त करने का फैसला लिया है। पार्किंग स्थलों पर वाहनों की स्कैनिंग और सुरक्षा उपकरण अनिवार्य किए जाएंगे। संदिग्ध वस्तु मिलने पर तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को सूचित करने का निर्देश जारी किया गया है। एमसीडी इस संबंध में 17 नवंबर को प्रस्ताव पेश करेगी।

