    दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार शाम आई-20 कार में हुए आत्मघाती हमले में 9 लोगों की मौत हुई। तीन सुसाइड बॉम्बर ने अमोनियम नाइट्रेट से खुद को उड़ा लिया। मुख्य आरोपी डॉ. उमर की पहचान हुई, जो पुलवामा का निवासी और कट्टरपंथी डॉक्टर डॉ. आदिल का करीबी बताया जा रहा है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 11 Nov 2025 11:01:44 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 11 Nov 2025 11:07:08 AM (IST)
    Delhi Blast: पहली बार सामने आई कार धमाका करने वाले सुसाइड बॉम्बर की फोटो, देखें वीडियो
    सुसाइड बॉम्बर उमर की तस्वीर आई सामने।

    HighLights

    1. लाल किले के पास आई-20 कार में धमाका हुआ।
    2. धमाके में 9 लोगों की मौत, 3 घायल।
    3. सुसाइड बॉम्बर की पहचान डॉ. उमर के रूप में हुई।

    एजेंसी, नई दिल्ली। Delhi Blast Update: दिल्ली में सोमवार शाम को 6 जबकर 52 मिनट पर लाल किले के पास आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें एक आई-20 कार (HR26CE7674) में सवार तीन सुसाइड बॉम्बर ने अमोनियम नाइट्रेट से धमाका कर खुद को उड़ा लिया। इस धमाके के बाद आसपास मौजूद आधा दर्जन से ज्यादा कारों के परखच्चे उड़ गए। 9 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

    आई-20 चालक की तस्वीर सामने आ गई है। सुरक्षा एजेंसियों ने उसकी पहचान डॉ उमर के रूप में की है। यह जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। पुलिस ने जांच में पाया कि यह कार दो बार बेची गई थी। उमर ने इसको फरीदाबाद के रहने वाले एक व्यक्ति से खरीदा था।


    डॉ. आदिल का करीबी था उमर

    उमर कट्टरपंथी विचारों से प्रेरित था। वह मूल रूप से कोइल, पुलवामा, जम्मू-कश्मीर का रहने वाला था। उसका जन्म 24 फरवरी 1989 में नबी भट के यहां हुआ था। वह श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज से एमडी मेडिसिन की पढ़ाई पूरी कर अल-फलाह मेडिकल कॉलेज, फरीदाबाद में काम कर रहा था। इससे पहले उसने कुछ समय जीएमसी अनंतनाग में सीनियर रेजिडेंट के तौर पर काम किया था।

    वह डॉ. आदिल का करीबी था। दोनों टेलीग्राम चैनल पर लगातार संपर्क में रहते थे। दोनों ही सक्रिय कट्टरपंथी डॉक्टरों के टेलीग्राम चैनल के समूह का हिस्सा थे।

    कश्मीर-फरीदाबाद का कनेक्शन

    जम्मू-कश्मीर पुलिस बीते कई दिनों से आतंकियों की धरपकड़ कर रही थीं। इस अभियान के तहत सोमवार की सुबह फरीदाबाद में डॉ मुजम्मिल के घर से 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया था। उसके बाद ही शाम को दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी आइ-20 कार में विस्फोट हो गया। इसकी चपेट में आने से छह गाड़ियों पूरी तरह तबाह हो गईं। 20 से ज्यादा वाहन क्षतिग्रस्त हो गए।

