Delhi Blast में इस्तेमाल हुई i20 कार की पूरी कहानी... कैसे OLX से खरीदी गई ‘मौत की सवारी’

डिजिटल डेस्क। दिल्ली बम धमाकों (Delhi Bomb Blast) में इस्तेमाल की गई i20 कार को आतंकवादियों ने पहले से ही इस हमले के लिए खरीदा था। फरीदाबाद के सेक्टर 37 स्थित रॉयल कार ज़ोन के मालिक अमित पटेल और कर्मचारी सोनू से उन्होंने यह कार ली थी। पुलिस की जांच में सामने आया कि OLX पर पोस्ट देखकर संदिग्धों ने संपर्क किया था। सोमवार रात दिल्ली पुलिस ने कार ज़ोन के मालिक अमित पटेल और वहाँ काम करने वाले सोनू को हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद, पुलिस ने अमित पटेल और सोनू को छोड़ दिया। अमित ने कार बेचते समय युवकों द्वारा दिए गए सभी दस्तावेज़ सौंप दिए।
कार खरीदने वाले दो संदिग्ध आमिर और राशिद 29 अक्टूबर की सुबह कार देखने पहुंचे थे। उन्होंने सभी जरूरी दस्तावेज़ जमा किए, जिनमें पुलवामा का पता लिखा था। तीसरा व्यक्ति ऑटो-रिक्शा में ही बैठा रहा और पहचान से बच गया। डीलर ने शाम को कार की डिलीवरी दी थी।
दिल्ली पुलिस ने कार डीलर अमित पटेल और कर्मचारी सोनू को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया, लेकिन बाद में छोड़ दिया। अमित ने जांच एजेंसियों को सीसीटीवी फुटेज और खरीदारों द्वारा दिए गए दस्तावेज़ सौंपे हैं। हालांकि, पुलिस ने अभी तक उन्हें क्लीन चिट नहीं दी है।