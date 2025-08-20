दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता की सिक्योरिटी पर हर महीने आता है इतने लाख का खर्च; हमले के बाद उठे सवाल

डिजिटल डेस्क: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Delhi CM Rekha Gupta Security Cost) पर जनसुनवाई के दौरान हुए हमले ने उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हमलावर की पहचान राजेश खिमजी (Rajesh Khimji) के रूप में हुई है जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। रेखा गुप्ता को वर्तमान में Z सिक्योरिटी दी गई है, जो देश की तीसरी सबसे बड़ी सुरक्षा श्रेणी है। इसमें NSG कमांडो, पुलिस और केंद्रीय बलों के जवान तैनात रहते हैं। जानकारी के अनुसार, इस सुरक्षा पर हर महीने 15 से 20 लाख रुपये का खर्च आता है।

Z सिक्योरिटी में क्या-क्या शामिल होता है?

इस श्रेणी में आमतौर पर 4 से 6 एनएसजी कमांडो तैनात रहते हैं। इसके अलावा पुलिस कर्मचारी और आईटीबीपी या सीआरपीएफ के जवान भी सुरक्षा घेरे में शामिल होते हैं। मुख्यमंत्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जाती है और 24 घंटे सुरक्षा उपलब्ध रहती है।

सुरक्षा की श्रेणियां

देश में फिलहाल सुरक्षा की पांच प्रमुख श्रेणियां हैं-

Z+ Z Y+ Y X

कितना होता है हर महीने खर्च?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, Z सिक्योरिटी पर हर महीने 15 से 20 लाख रुपये तक खर्च आता है। वहीं, Z+ सिक्योरिटी पर 40 से 50 लाख रुपये मासिक खर्च होता है। ये आंकड़े सुरक्षा एजेंसियों और मीडिया रिपोर्ट्स से मिले हैं। रेखा गुप्ता पर हुए हमले के बाद सुरक्षा इंतजामों को और मजबूत करने पर चर्चा तेज हो गई है।