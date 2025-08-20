मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता की सिक्योरिटी पर हर महीने आता है इतने लाख का खर्च; हमले के बाद उठे सवाल

    Delhi CM Rekha Gupta Security: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हाल ही में हमला हुआ जिसके बाद उनकी सुरक्षा पर सवाल उठे। रेखा गुप्ता को Z सिक्योरिटी मिली है जिसमें एनएसजी कमांडो, पुलिस और केंद्रीय बल शामिल हैं। इस सुरक्षा पर हर महीने 15 से 20 लाख रुपये खर्च होता है।

    By Akash Sharma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 20 Aug 2025 03:10:36 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 20 Aug 2025 03:20:54 PM (IST)
    दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता की सिक्योरिटी पर हर महीने आता है इतने लाख का खर्च; हमले के बाद उठे सवाल
    Delhi CM Security Cost: सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

    HighLights

    1. दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर हमला।
    2. Z सिक्योरिटी में तैनात NSG कमांडो।
    3. सुरक्षा पर 20 लाख मासिक खर्च।

    डिजिटल डेस्क: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Delhi CM Rekha Gupta Security Cost) पर जनसुनवाई के दौरान हुए हमले ने उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हमलावर की पहचान राजेश खिमजी (Rajesh Khimji) के रूप में हुई है जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। रेखा गुप्ता को वर्तमान में Z सिक्योरिटी दी गई है, जो देश की तीसरी सबसे बड़ी सुरक्षा श्रेणी है। इसमें NSG कमांडो, पुलिस और केंद्रीय बलों के जवान तैनात रहते हैं। जानकारी के अनुसार, इस सुरक्षा पर हर महीने 15 से 20 लाख रुपये का खर्च आता है।

    रेखा गुप्ता को मिली है Z सिक्योरिटी

    रेखा गुप्ता दिल्ली की नौवीं मुख्यमंत्रीऔर चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। उन्हें देश की तीसरी सबसे बड़ी सुरक्षा श्रेणी Z सिक्योरिटी प्रदान की गई है। इस तरह की सुरक्षा केवल चुनिंदा नेताओं, बड़ी हस्तियों और पब्लिक फिगर्स को दी जाती है।

    naidunia_image

    Z सिक्योरिटी में क्या-क्या शामिल होता है?

    इस श्रेणी में आमतौर पर 4 से 6 एनएसजी कमांडो तैनात रहते हैं। इसके अलावा पुलिस कर्मचारी और आईटीबीपी या सीआरपीएफ के जवान भी सुरक्षा घेरे में शामिल होते हैं। मुख्यमंत्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जाती है और 24 घंटे सुरक्षा उपलब्ध रहती है।

    सुरक्षा की श्रेणियां

    देश में फिलहाल सुरक्षा की पांच प्रमुख श्रेणियां हैं-

    1. Z+

    2. Z

    3. Y+

    4. Y

    5. X

    कितना होता है हर महीने खर्च?

    मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, Z सिक्योरिटी पर हर महीने 15 से 20 लाख रुपये तक खर्च आता है। वहीं, Z+ सिक्योरिटी पर 40 से 50 लाख रुपये मासिक खर्च होता है। ये आंकड़े सुरक्षा एजेंसियों और मीडिया रिपोर्ट्स से मिले हैं। रेखा गुप्ता पर हुए हमले के बाद सुरक्षा इंतजामों को और मजबूत करने पर चर्चा तेज हो गई है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.