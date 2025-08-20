मेरी खबरें
    दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले की कोशिश, जनसुनवाई के दौरान हुई ये बड़ी घटना

    CM Rekha Gupta Attack: दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए इस हमले की घटना को लोकतंत्र पर हमला करार देते हुए इसकी कड़ी निंदा की। दिल्ली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

    By Akash Sharma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 20 Aug 2025 09:27:35 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 20 Aug 2025 10:42:07 AM (IST)
    दिल्ली CM रेखा गुप्ता पर हमले की कोशिश

    HighLights

    1. दिल्ली CM रेखा गुप्ता पर हमले की कोशिश।
    2. पुलिस में मचा हड़कंप, आरोपी गिरफ्तार।
    3. शिकायत लेकर आया था आरोपी।

    डिजिटल डेस्क: दिल्ली में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (CM Rekha Gupta Attack) पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा हमले का प्रयास किया गया। यह घटना सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान हुई। इस घटना ने पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा दिया है, और मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा की है।

    हमले का प्रयास और त्वरित प्रतिक्रिया

    जानकारी के अनुसार, सिविल लाइंस में मुख्यमंत्री कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने की कोशिश की। घटना के तुरंत बाद सुरक्षाकर्मियों ने स्थिति को नियंत्रित किया। दिल्ली पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में हमलावर की पहचान और मकसद का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

    वीरेंद्र सचदेवा ने की निंदा

    दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस घटना को लोकतंत्र पर हमला करार देते हुए इसकी कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा, "यह निंदनीय कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी मुख्यमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है, और इस मामले में दोषी के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।"

    पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करने के निर्देश दिए हैं। इस घटना ने दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, और प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की जा रही है।

    दिल्ली पुलिस ने सीएम आवास पर जनसुनवाई के दौरान दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन ले जाया गया है।

