दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले की कोशिश, जनसुनवाई के दौरान हुई ये बड़ी घटना

डिजिटल डेस्क: दिल्ली में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (CM Rekha Gupta Attack) पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा हमले का प्रयास किया गया। यह घटना सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान हुई। इस घटना ने पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा दिया है, और मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा की है।

हमले का प्रयास और त्वरित प्रतिक्रिया जानकारी के अनुसार, सिविल लाइंस में मुख्यमंत्री कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने की कोशिश की। घटना के तुरंत बाद सुरक्षाकर्मियों ने स्थिति को नियंत्रित किया। दिल्ली पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में हमलावर की पहचान और मकसद का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

A mishap happened during Jan Sunvai at CM Residence, Civil Lines. Delhi BJP President Virendraa Sachdeva strongly condemns the attack on CM Rekha Gupta during the weekly Jan Sunvai. Police inquiry to reveal details: Delhi BJP — ANI (@ANI) August 20, 2025 वीरेंद्र सचदेवा ने की निंदा दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस घटना को लोकतंत्र पर हमला करार देते हुए इसकी कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा, "यह निंदनीय कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी मुख्यमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है, और इस मामले में दोषी के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।"