दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले की कोशिश, जनसुनवाई के दौरान हुई ये बड़ी घटना

डिजिटल डेस्क: दिल्ली में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (CM Rekha Gupta Attack) पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा हमले का प्रयास किया गया। यह घटना सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान हुई। इस घटना ने पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा दिया है, और मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा की है।
जानकारी के अनुसार, सिविल लाइंस में मुख्यमंत्री कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने की कोशिश की। घटना के तुरंत बाद सुरक्षाकर्मियों ने स्थिति को नियंत्रित किया। दिल्ली पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में हमलावर की पहचान और मकसद का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।
A mishap happened during Jan Sunvai at CM Residence, Civil Lines. Delhi BJP President Virendraa Sachdeva strongly condemns the attack on CM Rekha Gupta during the weekly Jan Sunvai. Police inquiry to reveal details: Delhi BJP
दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस घटना को लोकतंत्र पर हमला करार देते हुए इसकी कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा, "यह निंदनीय कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी मुख्यमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है, और इस मामले में दोषी के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।"
Police apprehend one person in connection with Delhi CM Rekha Gupta attack case
Read @ANI Story | https://t.co/MDRLgeoquz#DelhiCM #RekhaGupta #Attack pic.twitter.com/ofWgSHMZ9H
पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करने के निर्देश दिए हैं। इस घटना ने दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, और प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की जा रही है।
दिल्ली पुलिस ने सीएम आवास पर जनसुनवाई के दौरान दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन ले जाया गया है।