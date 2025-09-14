Weather Update: दिल्ली-NCR में आज बारिश के आसार, यूपी-बिहार में बाढ़ का खतरा बरकरार; जानें देशभर का मौसम अपडेट

एजेंसी,नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर सहित उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में मानसून की बारिश भले ही धीमी हो गई हो, लेकिन अभी खत्म नहीं हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि आज दिल्ली-एनसीआर में उमस और गर्मी रहेगी, हालांकि हल्की बारिश के आसार बने हुए हैं।

पहाड़ों में सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ मौसम विज्ञानियों के अनुसार, 16 से 17 सितंबर के बीच पहाड़ी राज्यों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके चलते दोबारा कई दिनों तक तेज बारिश हो सकती है। इसके बाद ही मानसून की विदाई की प्रक्रिया शुरू होगी।