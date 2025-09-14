मेरी खबरें
    Weather Update: दिल्ली-NCR में आज बारिश के आसार, यूपी-बिहार में बाढ़ का खतरा बरकरार; जानें देशभर का मौसम अपडेट

    दिल्ली-एनसीआर सहित उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में मानसून की बारिश भले ही धीमी हो गई हो, लेकिन अभी खत्म नहीं हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि आज दिल्ली-एनसीआर में उमस और गर्मी रहेगी, हालांकि हल्की बारिश के आसार बने हुए हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 14 Sep 2025 06:24:33 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 14 Sep 2025 07:25:29 AM (IST)
    दिल्ली-NCR में आज बारिश के आसार

    1. दिल्ली-एनसीआर सहित उत्तर भारत में मानसून की बारिश धीमी हो गई है
    2. मौसम विभाग का कहना है कि आज दिल्ली-एनसीआर में उमस और गर्मी रहेगी

    एजेंसी,नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर सहित उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में मानसून की बारिश भले ही धीमी हो गई हो, लेकिन अभी खत्म नहीं हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि आज दिल्ली-एनसीआर में उमस और गर्मी रहेगी, हालांकि हल्की बारिश के आसार बने हुए हैं।

    पहाड़ों में सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ

    मौसम विज्ञानियों के अनुसार, 16 से 17 सितंबर के बीच पहाड़ी राज्यों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके चलते दोबारा कई दिनों तक तेज बारिश हो सकती है। इसके बाद ही मानसून की विदाई की प्रक्रिया शुरू होगी।

    यूपी-बिहार में भारी बारिश का अनुमान

    आईएमडी के मुताबिक, यूपी और बिहार समेत कई राज्यों में मानसून दोबारा सक्रिय हो गया है। 14 और 15 सितंबर तक दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और तेज बारिश होने का अनुमान है।

    महाराष्ट्र और विदर्भ में अलर्ट

    महाराष्ट्र के दक्षिण कोंकण में भारी बारिश, जबकि दक्षिण मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है।

    मराठवाड़ा के सभी आठ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, खासतौर पर धाराशिव और लातूर में भारी वर्षा की चेतावनी है। विदर्भ के सभी 11 जिले अलर्ट पर हैं, जिनमें अकोला, अमरावती, नागपुर और भंडारा में भारी बारिश का अनुमान है।

    यूपी-पंजाब में बाढ़ की स्थिति

    उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना नदियां उफान पर हैं। फर्रुखाबाद, उन्नाव, कन्नौज, फतेहपुर, इटावा और औरैया के कई गांवों के संपर्क मार्ग अब भी बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। फर्रुखाबाद, महोबा और औरैया में पानी में डूबने से तीन लोगों की मौत हो चुकी है। पंजाब के लुधियाना और आसपास के जिलों में बाढ़ का पानी कुछ कम हुआ है, लेकिन हालात अब भी सामान्य नहीं हैं।

