    Delhi Weather Update: सितंबर तक जारी रहेगी बारिश, मौसम विभाग ने दिया पूर्वानुमान, जानें कब कब होगी झमाझम बारिश

    दिल्ली में मॉनसून की बारिश अभी थमने वाली नहीं है। मौसम विभाग (IMD) ने अनुमान जताया है कि 1 सितंबर तक राजधानी में बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश होती रहेगी। बुधवार को भी दिनभर बादल छाए रहेंगे और दोपहर या शाम के समय गरज के साथ बारिश की संभावना है।

    By Akash Pandey
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Wed, 27 Aug 2025 06:58:14 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 27 Aug 2025 07:18:15 AM (IST)
    HighLights

    1. दिल्ली में मॉनसून की बारिश अभी थमने वाली नहीं है।
    2. मौसम विभाग (IMD) ने अनुमान जताया है कि 1 सितंबर तक राजधानी में बादल छाए रहेंगे
    3. बुधवार को भी दिनभर बादल छाए रहेंगे

    एजेंसी, दिल्ली। दिल्ली में मॉनसून की बारिश अभी थमने वाली नहीं है। मौसम विभाग (IMD) ने अनुमान जताया है कि 1 सितंबर तक राजधानी में बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश होती रहेगी। बुधवार को भी दिनभर बादल छाए रहेंगे और दोपहर या शाम के समय गरज के साथ बारिश की संभावना है। इससे गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी।

    कहां कितनी बारिश

    मंगलवार को अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.5 डिग्री कम रहा। हवा में नमी का स्तर 80 से 100 फीसदी तक रहा। बारिश की बात करें तो सबसे ज्यादा 12.5 मिमी बारिश नजफगढ़ में दर्ज की गई, जबकि सफदरजंग में 1.6 मिमी, पालम में 8 मिमी, रिज पर 10.4 मिमी, लोधी रोड पर 1.1 मिमी और आयानगर में 5.1 मिमी बारिश हुई।

    बारिश का सबसे सकारात्मक असर दिल्ली की हवा पर पड़ा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, मंगलवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 55 दर्ज किया गया, जो "संतोषजनक" श्रेणी में आता है। फिलहाल, वायु गुणवत्ता इसी स्तर पर बनी रहने का अनुमान है।

