Delhi Weather Update: सितंबर तक जारी रहेगी बारिश, मौसम विभाग ने दिया पूर्वानुमान, जानें कब कब होगी झमाझम बारिश

एजेंसी, दिल्ली। दिल्ली में मॉनसून की बारिश अभी थमने वाली नहीं है। मौसम विभाग (IMD) ने अनुमान जताया है कि 1 सितंबर तक राजधानी में बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश होती रहेगी। बुधवार को भी दिनभर बादल छाए रहेंगे और दोपहर या शाम के समय गरज के साथ बारिश की संभावना है। इससे गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी।

कहां कितनी बारिश मंगलवार को अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.5 डिग्री कम रहा। हवा में नमी का स्तर 80 से 100 फीसदी तक रहा। बारिश की बात करें तो सबसे ज्यादा 12.5 मिमी बारिश नजफगढ़ में दर्ज की गई, जबकि सफदरजंग में 1.6 मिमी, पालम में 8 मिमी, रिज पर 10.4 मिमी, लोधी रोड पर 1.1 मिमी और आयानगर में 5.1 मिमी बारिश हुई।