    By Himadri Singh HadaEdited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 31 Dec 2025 01:36:29 PM (IST)Updated Date: Wed, 31 Dec 2025 01:36:29 PM (IST)
    आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर गिग वर्कर्स, ठप हो सकती हैं Zomato-Swiggy की डिलीवरी; क्या हैं मांगें?
    1 लाख से अधिक गिग वर्कर्स हड़ताल में।

    HighLights

    1. 1 लाख से अधिक गिग वर्कर्स हड़ताल में।
    2. इन शहरों में ज्यादा असर की आशंका।
    3. यहां पढ़ें गिग वर्कर्स की प्रमुख मांगें।

    डिजिटल डेस्क। नए साल से ठीक पहले ऑनलाइन फूड और शॉपिंग पर निर्भर लोगों को झटका लग सकता है। स्विगी, जोमैटो, अमेजन और फ्लिपकार्ट से जुड़े डिलीवरी वर्कर्स ने आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है।

    तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन के नेतृत्व में हो रही इस हड़ताल में देशभर के एक लाख से ज्यादा गिग वर्कर्स के शामिल होने का दावा किया जा रहा है।

    न्यू ईयर ईव के मौके पर इस हड़ताल का असर खाना ऑर्डर करने से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग की डिलीवरी तक साफ नजर आ सकता है।

    इन शहरों में ज्यादा असर की आशंका

    इस हड़ताल को इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स का भी समर्थन मिला है। दिल्ली, मुंबई, पुणे, कोलकाता और हैदराबाद जैसे बड़े महानगरों के साथ-साथ लखनऊ, जयपुर, अहमदाबाद, इंदौर और पटना जैसे टियर-2 शहरों में भी डिलीवरी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।

    एक लाख से अधिक वर्कर्स हड़ताल में

    महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली-एनसीआर, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की क्षेत्रीय यूनियनों ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया है। यूनियनों का कहना है कि बड़ी संख्या में डिलीवरी पार्टनर्स ऐप पर लॉग-इन नहीं करेंगे या सीमित समय के लिए ही काम करेंगे।


    क्यों कर रहे हैं गिग वर्कर्स हड़ताल?

    यूनियनों के मुताबिक, गिग वर्कर्स लंबे समय से खराब कामकाजी हालात से जूझ रहे हैं। क्रिसमस के दिन भी इसी तरह की हड़ताल देखी गई थी, लेकिन कंपनियों की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

    वर्कर्स का आरोप है कि कमाई बढ़ाने के नाम पर काम का दबाव लगातार बढ़ाया जा रहा है, जबकि सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं नहीं दी जा रहीं।

    खास तौर पर 10 मिनट डिलीवरी मॉडल को लेकर वर्कर्स नाराज हैं। उनका कहना है कि जल्दबाजी में डिलीवरी करने का दबाव सड़क हादसों की बड़ी वजह बन रहा है। इसके बावजूद कंपनियां न तो पर्याप्त बीमा देती हैं और न ही सुरक्षा की गारंटी।

    गिग वर्कर्स की प्रमुख मांगें

    हड़ताल के दौरान वर्कर्स ने 9 अहम मांगें रखी हैं-

    • पारदर्शी और उचित वेतन प्रणाली लागू की जाए।

    • 10 मिनट डिलीवरी मॉडल को तुरंत बंद किया जाए।

    • बिना स्पष्ट प्रक्रिया के आईडी ब्लॉक और पेनल्टी पर रोक लगे।

    • हेलमेट, जैकेट जैसे सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएं।

    • एल्गोरिदम के जरिए भेदभाव खत्म हो, सभी को बराबर अवसर मिले।

    • प्लेटफॉर्म और ग्राहकों की ओर से सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित हो।

    • तय ब्रेक और काम के घंटे निर्धारित किए जाएं।

    • ऐप और टेक्निकल सपोर्ट को बेहतर किया जाए।

    • स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा और पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा दी जाए।

    कौन होते हैं गिग वर्कर्स?

    डिलीवरी पार्टनर्स को गिग वर्कर्स की श्रेणी में रखा जाता है। ये ऐसे कर्मचारी होते हैं, जो स्थायी नौकरी के बजाय टास्क के आधार पर काम करते हैं। ई-कॉमर्स और फूड डिलीवरी सेक्टर में इनकी भूमिका अहम है, लेकिन यूनियनों का कहना है कि इनके अधिकार और सुरक्षा आज भी उपेक्षित हैं।

    नए साल के जश्न से पहले यह हड़ताल कंपनियों और सरकार दोनों के लिए गिग वर्कर्स की समस्याओं पर ध्यान देने का बड़ा संकेत मानी जा रही है।

