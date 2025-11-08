हरियाणा पहुंची धीरेंद्र शास्त्री की सनातन हिंदू पदयात्रा, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी शामिल, फरीदाबाद-गुरुग्राम मार्ग बंद

डिजिटल डेस्क। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री महाराज के नेतृत्व में निकली सनातन हिंदू एकता पदयात्रा शनिवार को फरीदाबाद जिले में मांगर कट से प्रवेश कर गई। यात्रा के आगमन के साथ ही फरीदाबाद-गुरुग्राम मार्ग आमजन के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया, जिससे यात्रियों और वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। यहां केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने धीरेंद्र शास्त्री से मुलाकात की और उनका हरियाणा में अभिनंदन किया।

मुख्य मार्ग पर भारी जाम और रूट डायवर्जन की स्थिति हालांकि यातायात पुलिस ने लगातार तीन दिनों तक एडवाइजरी जारी कर लोगों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी थी, लेकिन इसके बावजूद सुबह आठ बजे से ही मुख्य मार्ग पर भारी जाम और रूट डायवर्जन की स्थिति देखने को मिली। मस्जिद चौक पर लगाए गए बैरिकेड्स के कारण कई वाहनों को अन्य रास्तों से गुजरना पड़ा, जिससे आस-पास की सड़कों पर भी ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया।