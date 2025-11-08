मेरी खबरें
    हरियाणा पहुंची धीरेंद्र शास्त्री की सनातन हिंदू पदयात्रा, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी शामिल, फरीदाबाद-गुरुग्राम मार्ग बंद

    Dhirendra Shastri: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री महाराज के नेतृत्व में निकली सनातन हिंदू एकता पदयात्रा शनिवार को फरीदाबाद जिले में मांगर कट से प्रवेश कर गई। यात्रा के आगमन के साथ ही फरीदाबाद-गुरुग्राम मार्ग आमजन के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया, जिससे यात्रियों और वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 08 Nov 2025 03:09:31 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 08 Nov 2025 03:09:31 PM (IST)
    डिजिटल डेस्क। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री महाराज के नेतृत्व में निकली सनातन हिंदू एकता पदयात्रा शनिवार को फरीदाबाद जिले में मांगर कट से प्रवेश कर गई। यात्रा के आगमन के साथ ही फरीदाबाद-गुरुग्राम मार्ग आमजन के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया, जिससे यात्रियों और वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। यहां केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने धीरेंद्र शास्त्री से मुलाकात की और उनका हरियाणा में अभिनंदन किया।

    मुख्य मार्ग पर भारी जाम और रूट डायवर्जन की स्थिति

    हालांकि यातायात पुलिस ने लगातार तीन दिनों तक एडवाइजरी जारी कर लोगों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी थी, लेकिन इसके बावजूद सुबह आठ बजे से ही मुख्य मार्ग पर भारी जाम और रूट डायवर्जन की स्थिति देखने को मिली। मस्जिद चौक पर लगाए गए बैरिकेड्स के कारण कई वाहनों को अन्य रास्तों से गुजरना पड़ा, जिससे आस-पास की सड़कों पर भी ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया।


    पूरे रास्ते पर पुलिस बल तैनात

    जानकारी के अनुसार, पद यात्रा तीन से चार घंटे तक फरीदाबाद-गुरुग्राम रोड पर रहेगी, जिसके बाद यह एनआईटी दशहरा मैदान में रात्रि विश्राम और भोजन के लिए रुकेगी। अगले दिन, यानी 9 नवंबर को यात्रा बल्लभगढ़ दशहरा मैदान के लिए रवाना होगी। यात्रा मार्ग पर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। पूरे रास्ते पर पुलिस बल तैनात है और ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है ताकि यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हो सके।

