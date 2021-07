आज भारत के प्राचीन शहर धौलावीरा को यूनेस्‍को ने अपनी विश्‍व विरासत की सूची में स्‍थान दे दिया है। गुजरात में स्थित हड़प्पा-युग के महानगर धौलावीरा को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) द्वारा विश्व विरासत टैग प्रदान किया गया है। यह खबर तेलंगाना में काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे रामप्पा मंदिर के नाम से जाना जाता है, को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किए जाने के ठीक दो दिन बाद आई है।आपको शायद पता ना हो कि भारत में अब कुल 40 विश्व धरोहर संपत्तियां हैं, जिनमें 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और एक मिश्रित संपत्ति शामिल है। भारत के अलावा, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, चीन और इटली ही ऐसे अन्य देश हैं जिनके पास 40 या अधिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। रेड्डी ने कहा कि धौलावीरा भारत का 40वां खजाना है जिसे यूनेस्को का विश्व धरोहर शिलालेख दिया गया है। गुजरात में अब तक तीन विश्व धरोहर स्थल हैं - पावागढ़ के पास चंपानेर, पाटन में रानी की वाव और ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का वर्तमान सत्र चीन के फ़ूज़ौ में ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है। यह 16 जुलाई को शुरू हुआ और 31 जुलाई को समाप्त होगा। यूनेस्‍को ने ट्वीट करके यह जानकारी दी। इसके बाद केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने ट्वीट करते हुए इसे गौरवपूर्ण बताया। आइये धोलावीरा के बारे में कुछ तथ्‍य जानते हैं।

धोलावीरा को मिला वर्ल्ड हेरिटेज टैग, मंत्री बोले- भारत अब सुपर-40 क्लब में

केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि 2014 से भारत ने 10 नए विश्व धरोहर स्थल जोड़े हैं। संस्कृति मंत्री ने एक ट्वीट में कहा, "भारत की झोली में एक और सौगात जैसा कि अब हम विश्व धरोहर स्थल शिलालेखों के लिए सुपर -40 क्लब में प्रवेश करते हैं।"

धौलावीरा की खोज कब हुई थी?

धौलावीरा स्थल की खोज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जेपी जोशी ने 1967-68 में की थी। साइट में एक प्राचीन हड़प्पा शहर के खंडहर हैं। अब तक खोजे गए अन्य प्रमुख हड़प्पा स्थलों में हड़प्पा, मोहनजो-दारो, लोथल, राखीगढ़ी, रूपनगर, गणेरीवाला और कालीबंगा शामिल हैं।

धौलावीरा के बारे में कुछ तथ्‍य

• प्राचीन हड़प्पा शहर वर्तमान गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है।

• यह दक्षिण एशिया में बहुत कम संरक्षित शहरी बस्तियों में से एक है, जो तीसरी से दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व की है।

• शहर अब तक खोजे गए 1,000 से अधिक हड़प्पा स्थलों में पांचवां सबसे बड़ा और आठ प्रमुख हड़प्पा स्थलों में से एक है।

• धौलावीरा पर 1500 से अधिक वर्षों से कब्जा था और यह कथित तौर पर भारत की प्रारंभिक सभ्यता के उत्थान और पतन के पूरे प्रक्षेपवक्र का गवाह था।

•शहर जल प्रबंधन, शहरी नियोजन, कला के मामले में विभिन्न उपलब्धियों को प्रदर्शित करता है। निर्माण तकनीक, व्यापार और यहां तक ​​कि सामाजिक शासन और विकास।

• शहर की समृद्ध कलाकृतियां समग्र रूप से हड़प्पा सभ्यता के मौजूदा ज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।

Dholavira: A Harappan City, in #India 🇮🇳, just inscribed on the @UNESCO #WorldHeritage List. Congratulations! 👏

It gives immense pride to share with my fellow Indians that #Dholavira is now the 40th treasure in India to be given @UNESCO’s World Heritage Inscription.

Another feather in India’s cap as we now enter the Super-40 club for World Heritage Site inscriptions. pic.twitter.com/yHyHnI6sug

— G Kishan Reddy (@kishanreddybjp) July 27, 2021