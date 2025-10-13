Diwali 2025 In Ayodhya: अयोध्या की मनाना चाहते हैं दिवाली, अभी से प्लान करें अपना ट्रिप

डिजिटल डेस्क। Diwali Celebration in Ayodhya: दिवाली का पर्व अब करीब ही है। यह 18 नवंबर धनतेरस के दिन से शुरू हो जाएगा। भगवान राम की रावण पर जीत की खुशी में मनाया जाने वाला यह उत्सव सनातन धर्मावलंबियों के लिए बेहद खास है। ऐसे में इस त्योहार को अगर रामलला की नगर में मनाया जाए, तो आनंद ही आ जाएं।
अयोध्या में हर साल दिवाली के दिन भक्त बेहद उत्साह से इस त्योहार को मनाते हैं। दीपोत्सव की धूम होती है। लाखों दीपों से अयोध्या के घाट जगमगा जाते हैं। इसका नजारा देखने लायक होता है।
सरयू घाट पर मंत्र, रामलला के भव्य दर्शन, राम लीला का आयोजन और रामायण की झांकियां यह सब देख आत्मा तक खुद को पवित्र महसूस करतीहै। अयोध्या दिवाली पर स्वर्ग से बढ़कर लगती है।
इतना सब कुछ पढ़कर आपका भी मन अब दिवाली पर अयोध्या जाने का कर रहा होगा। ऐसे में इस आर्टिकल में आपकी ट्रिप की योजना के बारे में सारी जानकारी है। जरूर पढ़ें...
दीपोत्सव के दौरान अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है, ऐसे में होटल और धर्मशालाओं में पहले से बुकिंग करना जरूरी है। राम की पैड़ी और हनुमानगढ़ी क्षेत्र में बजट से लेकर लक्जरी स्टे तक कई विकल्प उपलब्ध हैं।
अयोध्या आने पर श्रीराम जन्मभूमि मंदिर, हनुमानगढ़ी, कनक भवन और दशरथ महल के दर्शन अवश्य करें। दीपावली के अवसर पर राम की पैड़ी पर लाखों दीपों का प्रकाश गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है। सरयू आरती और दीपोत्सव झांकियों का दृश्य भी पर्यटकों के लिए अविस्मरणीय अनुभव बन जाता है।