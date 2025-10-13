Diwali 2025 In Ayodhya: अयोध्या की मनाना चाहते हैं दिवाली, अभी से प्लान करें अपना ट्रिप

डिजिटल डेस्क। Diwali Celebration in Ayodhya: दिवाली का पर्व अब करीब ही है। यह 18 नवंबर धनतेरस के दिन से शुरू हो जाएगा। भगवान राम की रावण पर जीत की खुशी में मनाया जाने वाला यह उत्सव सनातन धर्मावलंबियों के लिए बेहद खास है। ऐसे में इस त्योहार को अगर रामलला की नगर में मनाया जाए, तो आनंद ही आ जाएं।

अयोध्या में हर साल दिवाली के दिन भक्त बेहद उत्साह से इस त्योहार को मनाते हैं। दीपोत्सव की धूम होती है। लाखों दीपों से अयोध्या के घाट जगमगा जाते हैं। इसका नजारा देखने लायक होता है। सरयू घाट पर मंत्र, रामलला के भव्य दर्शन, राम लीला का आयोजन और रामायण की झांकियां यह सब देख आत्मा तक खुद को पवित्र महसूस करतीहै। अयोध्या दिवाली पर स्वर्ग से बढ़कर लगती है। इतना सब कुछ पढ़कर आपका भी मन अब दिवाली पर अयोध्या जाने का कर रहा होगा। ऐसे में इस आर्टिकल में आपकी ट्रिप की योजना के बारे में सारी जानकारी है। जरूर पढ़ें... अयोध्या कैसे पहुंचे अयोध्या तक पहुंचना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। रेल से यात्रा करने वाले पर्यटक अयोध्या जंक्शन या अयोध्या धाम स्टेशन पर उतर सकते हैं, जो लखनऊ, दिल्ली, वाराणसी और गोरखपुर जैसे प्रमुख शहरों से सीधे जुड़े हैं।

दूर राज्यों से आने वाले यात्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के जरिए भी आसानी से पहुंच सकते हैं, जो अब पूरी तरह चालू है। सड़क मार्ग से आने वालों के लिए अयोध्या लखनऊ (135 किमी), वाराणसी (200 किमी) और प्रयागराज (165 किमी) से नेशनल हाईवे के जरिए जुड़ा है। अयोध्या में ठहरने की व्यवस्था दीपोत्सव के दौरान अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है, ऐसे में होटल और धर्मशालाओं में पहले से बुकिंग करना जरूरी है। राम की पैड़ी और हनुमानगढ़ी क्षेत्र में बजट से लेकर लक्जरी स्टे तक कई विकल्प उपलब्ध हैं।