डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार के परिसीमन विधेयक के सामने अपने नंबर गेम में पिछड़ रही कांग्रेस अब इसे रोकने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। इसी कड़ी में सोमवार को दक्षिणी राज्य की बड़ी पार्टियों में शुमार डीएमके को रोकने की आखिरी कोशिश होगी। इसके लिए कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने कमान अब अपने हाथ में ले ली है।

स्टालिन से मिलने चेन्नई जाएंगे सोनिया-राहुल NDA सरकार के परिसीमन विधेयक का समर्थन करने से रोकने के लिए डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन से मिलने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे रविवार को चेन्नई जा रहे हैं। राजनीति के हिसाब से ये मुलाकात बहुत ही अहम है। डीएमके अध्यक्ष से कांग्रेस नेताओं की मुलाकात उनके घर पर ही होगी।

डीएमके के स्टैंड बदलने की संभावना काफी कम चेन्नई और दिल्ली के कई सूत्रों ने TOI को बताया कि कांग्रेस नेताओं ने रविवार दोपहर स्टालिन से मिलने का समय मांगा है। डीएमके के एक सूत्र ने बताया कि स्टालिन उनसे मिलने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन इस बात की संभावना कम है कि वह अपनी पार्टी का रुख बदलेंगे। डीएमके के एक नेता ने कहा, अब जब हमने विधेयक का समर्थन करने का फैसला कर लिया है, तो इसे बदलना मुश्किल है। वैसे भी, कांग्रेस हमें बदले में क्या दे सकती है, जबकि उनके मंत्री अभी भी जोसेफ विजय सरकार में बने हुए हैं? स्टालिन को राहुल ने बताया भाई चेन्नई में स्टालिन से होने वाली मुलाकात से पहले राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में कहा कि वो DMK से अनुरोध करेंगे कि वे परिसीमन से जुड़े संवैधानिक संशोधन विधेयकों का विरोध करें। सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने से भारत में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इससे बीजेपी-आरएसएस को भारत के पूरे चुनावी नक्शे को अपने फायदे के हिसाब से फिर से तैयार करने की खुली छूट मिल जाएगी।