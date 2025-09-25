DRDO ने किया रेल बेस्ड अग्नि-प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण, अब चलती ट्रेन से दुश्मनों पर बरसेगा कहर, Watch Video

डिजिटल डेस्क, इंदौर: डिफेंस टेकनोलॉजी के क्षेत्र में भारत लगातार विकास कर रहा है। डीआरडीओ ने इस क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल कर ली है, जिससे दुश्मनों के दांत खट्टे हो जाएगे। वैज्ञानिकों ने ऐसा मिसाइल सिस्टम डेवलप कर लिया है, जिससे आने वाले समय में चलती ट्रेन से मिसाइल दागा जा सकेगा। डीआरडीओ की तरफ से भारत की अपनी नई पीढ़ी की मध्यम दूरी की अग्नि-प्राइम मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है।

जानकारी के अनुसार, पहली बार अग्नि-प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण चलती ट्रेन से कर किया गया है। यह एक मीड रेंज मिसाइल है, जो 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखती है। डीआरडीओ की इस सफलता को लेकर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बधाई दी है, साथ ही उन्होंने इस संबंध में ट्वीट भी किया है।