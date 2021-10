LJP Crisis: रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी पर दावे का विवाद नये मोड़ पर पहुंच गया है। चुनाव आयोग ने चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के गुटों के बीच तनातनी के बीच लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह ही फ्रीज कर दिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक पारस पासवान या चिराग पासवान के दो समूहों में से किसी को भी लोजपा के प्रतीक का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को अंतरिम उपाय के रूप में, अपने गुट के नये नाम और प्रतीक-चिन्ह चुनने को कहा है। यानी चुनाव आयोग के अगले आदेश तक दोनों गुटों में से कोई भी लोजपा का चुनाव चिन्ह इस्तेमाल नहीं कर सकता है। आपको बता दें कि बिहार के कुशेश्वर अस्थान (दरभंगा) और तारापुर (मुंगेर) विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव होने हैं। ये आदेश इसी को ध्यान में रखते हुए दिया गया है।

ECI says "neither of the two groups of Paswan or Chirag will be permitted to use the symbol LJP"; asks both groups to chose, as an interim measure, the names of their groups & the "symbols which may be allotted to the candidates set up, if any, by the respective groups"

