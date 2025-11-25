इथियोपिया ज्वालामुखी की राख से भारत को खतरा! दिल्ली-हरियाणा पहुंचने वाली है, कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स रद्द

एजेंसी, नई दिल्ली। इथियोपिया में 10 हजार साल बाद फटे हेली गुब्बी ज्वालामुखी का असर अब अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर साफ नजर आने लगा है।

ज्वालामुखी से उठी राख मिडिल ईस्ट के कई इलाकों तक फैल गई है, जिसके कारण अंतरराष्ट्रीय रूट्स प्रभावित हुए हैं। राख का एक बड़ा गुबार पूर्व दिशा में बढ़ते हुए भारत की ओर भी पहुंच रहा है। इसने DGCA और एयरलाइंस की चिंता बढ़ा दी है।