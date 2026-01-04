मेरी खबरें
    त्रिशूर रेलवे स्टेशन पर आग का तांडव, पार्किंग में खड़ी 200 से ज्यादा गाड़ियां बनीं राख, जांच में जुटी एजेंसियां

    By Digital DeskEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 04 Jan 2026 04:40:45 PM (IST)Updated Date: Sun, 04 Jan 2026 04:42:56 PM (IST)
    त्रिशूर रेलवे स्टेशन पर लगी भीषण आग। (आईएएनएस)

    HighLights

    1. त्रिशूर रेलवे स्टेशन पर रविवार को हुआ भीषण अग्निकांड हुआ
    2. इसमें 200 से ज्यादा गाड़ियां जलकर राख हो गई हैं
    3. आग लगने की जानकारी सुबह करीब 6:45 बजे मिली

    डिजिटल डेस्क। केरल के त्रिशूर रेलवे स्टेशन पर रविवार की सुबह एक भीषण अग्निकांड हुआ, जिसने स्टेशन परिसर में भारी तबाही मचाई। प्लेटफॉर्म नंबर 2 के पास स्थित टू-व्हीलर पार्किंग क्षेत्र में लगी इस आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे वहां खड़ी 200 से अधिक गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं।

    आग लगने की जानकारी सुबह करीब 6:45 बजे मिली। चश्मदीदों के अनुसार, पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के पेट्रोल टैंकों की वजह से आग ने तेजी पकड़ी और कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका आग की लपटों और काले धुएं से घिर गया। इस पार्किंग में आमतौर पर रोजाना 500 से ज्यादा दोपहिया वाहन खड़े किए जाते हैं।


    राहत और बचाव कार्य

    सूचना मिलते ही फायर एंड रेस्क्यू सर्विस की टीमें मौके पर पहुंचीं। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पाया। हालांकि, तब तक सैकड़ों मोटरसाइकिलें और स्कूटर खाक हो चुके थे। धुएं के कारण स्टेशन परिसर में मौजूद यात्रियों और रेलवे स्टाफ को सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

    नुकसान और प्रभावित लोग

    इस हादसे में उन यात्रियों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है जो अपनी गाड़ियों को स्टेशन पर पार्क कर ट्रेन से काम पर जाते हैं। घटना की जानकारी मिलते ही कई वाहन मालिक मौके पर पहुंचे, लेकिन अपनी गाड़ियों की स्थिति देख हैरान रह गए। अधिकारियों का कहना है कि वे अभी नष्ट हुए वाहनों की सही संख्या और कुल वित्तीय नुकसान का आकलन कर रहे हैं।

    जांच के घेरे में कारण

    फिलहाल आग लगने का सटीक कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। रेलवे और स्थानीय पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह हादसा शॉर्ट सर्किट, किसी वाहन में फ्यूल लीकेज या फिर किसी मानवीय लापरवाही का नतीजा है।

