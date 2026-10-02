यूं ही नहीं है कैप्टन स्मित का उपनाम 'मच्छर', फ्लाईदुबई के जाबांज भारतीय पायलट के सरनेम का है दिलचस्प इतिहास
फ्लाईदुबई के जाबांज भारतीय पायलट कैप्टन स्मित 'मच्छर' को उनकी बहादुरी के लिए सराहा जा रहा है। उनके उपनाम मच्छर के बारे में भी जिज्ञासा है कि ये कहां स...और पढ़ें
Publish Date: Fri, 02 Oct 2026 08:13:12 PM (IST)Updated Date: Fri, 02 Oct 2026 08:27:58 PM (IST)
फ्लाईदुबई के जाबांज भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छर के उपनाम का है दिलचस्प इतिहास।
HighLights
- "कैप्टन स्मित मच्छर गुजराती ब्रह्मक्षत्रिय समुदाय से हैं
- उत्तर गुजरात में उपनामों की दिलचस्प दुनिया में ले जाता है
- पीढ़ियों के दौरान शब्द का उच्चारण बदलता है
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। फ्लाईदुबई के जाबांज भारतीय पायलट कैप्टन स्मित 'मच्छर' को उनकी बहादुरी के लिए सराहा जा रहा है। उनके उपनाम मच्छर के बारे में भी जिज्ञासा है कि ये कहां से आया? यह गुजरात की नामकरण परंपराओं के बारे में क्या कहता है? गुजराती पत्रकार शीला भट्ट का कहना है कि कैप्टन स्मित मच्छर गुजराती ब्रह्मक्षत्रिय समुदाय से हैं।
"कैप्टन स्मित मच्छर गुजराती ब्रह्मक्षत्रिय समुदाय से हैं
महिला पत्रकार शीला भट्ट ने एक्स पर अलग पोस्ट में लिखा कि मच्छर और उनके परिवार को दशकों से जानने वाले मुंबई नगर निगम के पूर्व सदस्य और भाजपा के गुजराती सेल के पूर्व प्रमुख ने उन्हें बताया था कि, "कैप्टन स्मित मच्छर गुजराती ब्रह्मक्षत्रिय समुदाय से हैं। यह हलारी शाखा है। उनके पास यह नागर ब्राह्मणों और क्षत्रियों का मिश्रण है।"
उत्तर गुजरात में उपनामों की दिलचस्प दुनिया में ले जाता है
यह उत्तर हमें गुजरात में उपनामों की दिलचस्प दुनिया में ले जाता है, जहां परिवारों के नाम जैसे हाथी, घोड़ा, मंकड़ और पोपट हैं। मच्छर वास्तव में स्थापित गुजराती उपनाम है, जो नागर ब्राह्मणों और लोहनाओं जैसे समुदायों में पाया जाता है, जो सिंध और कच्छ से व्यापारिक समुदाय है। जबकि मच्छर उपनाम की सटीक उत्पत्ति अनिश्चित है।
प्रो. विनोदिनी पुस्तक में उपनामों से उत्पन्न सरनेम पर पूरा खंड समर्पित
प्रोफेसर विनोदिनी नीलकंठ ने 1942 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'गुजराती अटकनो इतिहास' में हास्य या व्यंग्यात्मक उपनामों से उत्पन्न सरनेम पर पूरा खंड समर्पित किया और समझाया कि व्यक्तिगत विशेषताएं अंततः पारिवारिक पहचान बन सकती हैं। नीलकंठ का सिद्धांत इसे "मत्सर" से जोड़ता है, जो जलन या ईर्ष्या से संबंधित है।
पीढ़ियों के दौरान शब्द का उच्चारण बदलता है
पीढ़ियों के दौरान शब्द का उच्चारण बदलता है। पत्रकार भट्ट ने नागर समुदाय को एक ऐतिहासिक रूप से शिक्षित समुदाय के रूप में वर्णित किया, जिसका प्रशासन और अध्ययन से गहरा संबंध है और 15वीं सदी के गुजराती भक्त कवि नर्सिंह मेहता को उनके सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाम के रूप में बताया।