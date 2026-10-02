यूं ही नहीं है कैप्टन स्मित का उपनाम 'मच्छर', फ्लाईदुबई के जाबांज भारतीय पायलट के सरनेम का है दिलचस्प इतिहास

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। फ्लाईदुबई के जाबांज भारतीय पायलट कैप्टन स्मित 'मच्छर' को उनकी बहादुरी के लिए सराहा जा रहा है। उनके उपनाम मच्छर के बारे में भी जिज्ञासा है कि ये कहां से आया? यह गुजरात की नामकरण परंपराओं के बारे में क्या कहता है? गुजराती पत्रकार शीला भट्ट का कहना है कि कैप्टन स्मित मच्छर गुजराती ब्रह्मक्षत्रिय समुदाय से हैं।

"कैप्टन स्मित मच्छर गुजराती ब्रह्मक्षत्रिय समुदाय से हैं महिला पत्रकार शीला भट्ट ने एक्स पर अलग पोस्ट में लिखा कि मच्छर और उनके परिवार को दशकों से जानने वाले मुंबई नगर निगम के पूर्व सदस्य और भाजपा के गुजराती सेल के पूर्व प्रमुख ने उन्हें बताया था कि, "कैप्टन स्मित मच्छर गुजराती ब्रह्मक्षत्रिय समुदाय से हैं। यह हलारी शाखा है। उनके पास यह नागर ब्राह्मणों और क्षत्रियों का मिश्रण है।"