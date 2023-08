पिछली सरकार को नहीं था इसरो पर भरोसा, नंबी नारायण का वीडियो शेयर कर भाजपा ने कांग्रेस को घेरा

Nambi Narayanan: भाजपा ने इसरो पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायणन का एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में नंबी कांग्रेस सरकार के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के हालात पर बता रहे हैं।

Listen to former ISRO scientist Nambi Narayanan. This is a damning indictment of Congress regimes, who had different priorities, never prioritised space research, funds were not allotted, ISRO had no jeeps or cars for research work. They had just one bus, which moved in shifts…… pic.twitter.com/Cc1SP1PO3a

नंबी के जीवन पर बन चुकी है फिल्म

नंबी नारायणन के जीवन पर फिल्म 'रॉकेट्री द नंबी इफेक्ट; बनी है। एक्टर आर माधवन ने इस मूवी में पूर्व वैज्ञानिक का किरदार निभाया था। बता दें नंबी इसरो के एयरोस्पेस इंजीनियर थे। जिन्हें जासूसी को आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि बाद में उनपर लगाए गए आरोप झूठे साबित हुए थे। सरकार ने उन्हें हर्जाना भी दिया।

भारत में लिक्विड फ्यूल रॉकेट टेक्नोलॉजी लाने का श्रेय नंबी नारायणन को जाता है। पहले देश में रॉकेट टेक्नोलॉजी सॉलिड प्रोपेल्लेंट्स पर निर्भर थी। 1970 में नारायणन लिक्विड फ्यूल रॉकेट टेक्नोलॉजी लेकर आए। इसके बाद ही देश में ईंधन रॉकेट प्रौद्योगिकी की क्रांति आई।