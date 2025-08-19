मेरी खबरें
    Sudershan Reddy: सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज सुदर्शन रेड्डी होंगे विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार, राधाकृष्णन को देंगे चुनौती

    विपक्ष ने एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार राधाकृष्णन के खिलाफ जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी को उतारा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार का एलान किया।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 19 Aug 2025 01:06:20 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 19 Aug 2025 01:26:06 PM (IST)
    जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के उम्मीदवार। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। विपक्ष ने एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार राधाकृष्णन के खिलाफ जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी को उतारा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार का एलान किया। उन्होंने बताया कि विपक्ष ने एकमत होकर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी के नाम पर मुहर लगाई है।

    मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि बी. सुदर्शन रेड्डी ने 21 अगस्त को नॉमिनेशन फाइल करेंगे। चुनाव को लेकर विपक्ष के सभी सांसदों की सेंट्रल हॉल में 1 बजे मीटिंग होगी। इस दौरान टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने जोर देते हुए कहा कि विपक्ष की सभी पार्टियों में आम आदमी पार्टी का भी समर्थन शामिल है।

    उपराष्ट्रपति का चुनाव एक वैचारिक लड़ाई

    मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि उपराष्ट्रपति पद का यह चुनाव एक वैचारिक लड़ाई है। सभी विपक्षी दल इस पर सहमत हैं। यही कारण है कि हमने बी सुदर्शन रेड्डी को संयुक्त उम्मीदवार के रूप में नामित किया है।

    सुप्रीम कोर्ट के रह चुके हैं जज

    • मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बी. सुदर्शन रेड्डी भारत के सबसे प्रतिष्ठित और प्रगतिशील न्यायविदों में से एक हैं। उनका एक लंबा और प्रतिष्ठित कानूनी करियर रहा है, जिसमें आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य शामिल है।

  • उन्होंने आगे कहा कि वे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के एक निरंतर और साहसी समर्थक रहे हैं। वे एक गरीब व्यक्ति हैं। आप उनके कई फैसले पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कैसे उन्होंने गरीब लोगों का पक्ष लिया है।

