Sudershan Reddy: सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज सुदर्शन रेड्डी होंगे विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार, राधाकृष्णन को देंगे चुनौती

डिजिटल डेस्क, इंदौर। विपक्ष ने एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार राधाकृष्णन के खिलाफ जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी को उतारा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार का एलान किया। उन्होंने बताया कि विपक्ष ने एकमत होकर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी के नाम पर मुहर लगाई है।
मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि बी. सुदर्शन रेड्डी ने 21 अगस्त को नॉमिनेशन फाइल करेंगे। चुनाव को लेकर विपक्ष के सभी सांसदों की सेंट्रल हॉल में 1 बजे मीटिंग होगी। इस दौरान टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने जोर देते हुए कहा कि विपक्ष की सभी पार्टियों में आम आदमी पार्टी का भी समर्थन शामिल है।
#WATCH | Former Supreme Court Judge B. Sudershan Reddy named INDIA alliance candidate for the Vice President post
Congress national president Mallikarjun Kharge says, "B. Sudershan Reddy is one of India's most distinguished and progressive jurists. He has had a long and eminent… pic.twitter.com/xfoi0COHlp
— ANI (@ANI) August 19, 2025
मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि उपराष्ट्रपति पद का यह चुनाव एक वैचारिक लड़ाई है। सभी विपक्षी दल इस पर सहमत हैं। यही कारण है कि हमने बी सुदर्शन रेड्डी को संयुक्त उम्मीदवार के रूप में नामित किया है।