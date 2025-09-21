मेरी खबरें
    New GST Rates: खाने से लेकर एसी तक, कल से ये चीजें हो जाएंगी सस्ती, नवरात्रि का मिला बड़ा तोहफा

    New GST Rates: जीएसटी दरों में कटौती से आज रात 12 बजे से नई दरें लागू हो जाएंगी जिससे कई वस्तुएं सस्ती होंगी। नवरात्रि के पहले दिन से ग्राहकों को इसका लाभ मिलेगा। एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन डेयरी उत्पाद और पैकेज्ड पानी सस्ते होंगे। अमूल-मदर डेयरी ने भी अपने उत्पादों की कीमतों में कटौती की घोषणा की है। रेलवे ने रेल नीर की कीमतों में भी कमी की है।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 21 Sep 2025 07:26:00 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 21 Sep 2025 07:26:00 PM (IST)
    HighLights

    1. GST काउंसिल की मीटिंग में सरकार ने किया था बदलाव
    2. नवरात्रि के पहले दिन से ग्राहकों को इसका लाभ मिलेगा
    3. एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, डेयरी उत्पाद होंगे सस्ते

    डिजिटल डेस्क। आज रात 12 बजे से पूरे देश में नई जीएसटी दरें (GST Rate Cut) लागू हो रही हैं। रविवार और सोमवार की मध्यरात्रि से शुरू हो रहे बदलावों का सीधा असर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा। खास बात यह है कि 22 सितंबर को नवरात्रि का पहला दिन है और इसी मौके पर आम जनता को सस्ते प्रोडक्ट्स का तोहफा मिलने जा रहा है।

    इस महीने की शुरुआत में जीएसटी काउंसिल ने टैक्स ढांचे में बदलाव का फैसला लिया था। नई दरों में 5% और 18% की स्लैब रखी गई है, जबकि "सिन गुड्स" के लिए 40% की अलग श्रेणी बनाई गई है। कई बड़ी कंपनियां पहले ही अपने उत्पादों की कीमतें कम करने की घोषणा कर चुकी हैं। आगे जानिए आज रात से क्या और कितना सस्ता होने जा रहा है।

    एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन समेत घरेलू उपकरण

    प्रमुख घरेलू उपकरण निर्माताओं ने एयर कंडीशनर की कीमतों में 4,500 रुपये तक और डिशवॉशर की कीमतों में 8,000 रुपये तक की कटौती की है।

    इन कंपनियों ने कर दिया कीमतों में कटौती का ऐलान

    वोल्टास

    डायकिन

    गोदरेज एप्लायंसेज

    पैनासोनिक

    हायर

    ये कंपनियां इस सप्ताह से शुरू हो रहे त्योहारी सीजन के दौरान बिक्री में डबल डिजिट की ग्रोथ की उम्मीद कर रही हैं। डिशवॉशर बनाने वाली कंपनियों ने भी कीमतों में कटौती की है, जिससे कंज्यूमर्स को जीएसटी का लाभ मिलने जा रहा है। जीएसटी कटौती लागू होने के बाद कंपनियों ने कीमतों में ₹8,000 तक की कमी की है।

    डेयरी प्रोडक्ट्स भी हो जाएंगे सस्ते

    डेयरी ब्रांड अमूल और मदर डेयरी ने घी, मक्खन, आइसक्रीम, बेकरी प्रोडक्ट्स और फ्रोजन स्नैक्स समेत 700 से अधिक उत्पादों की रिटेल कीमतों में कटौती की घोषणा की है। दोनों ही कंपनियों ने जीएसटी रेट में कटौती का फायदा कंज्यूमर्स को देने का फैसला किया है।

    अमूल ने मक्खन, घी, यूएचटी दूध, आइसक्रीम, पनीर, चॉकलेट, बेकरी रेंज, फ्रोजन डेयरी और आलू स्नैक्स, कंडेंस्ड मिल्क, मूंगफली स्प्रेड, माल्ट-आधारित पेय आदि जैसे उत्पादों के दाम घटाए हैं। मक्खन (100 ग्राम) का MRP ₹62 से घटाकर ₹58 कर दिया गया है। घी की कीमतें ₹40 घटाकर ₹610 प्रति लीटर कर दी गई हैं।

    अमूल प्रोसेस्ड चीज ब्लॉक (1 किग्रा) का MRP ₹30 घटाकर ₹545 प्रति किग्रा कर दिया गया है। फ्रोजन पनीर (200 ग्राम) का नया MRP 22 सितंबर से ₹95 होगा, जो अभी ₹99 है।

    मदर डेयरी ने क्या-क्या किया सस्ता

    मदर डेयरी ने यूएचटी दूध, पनीर, घी, मक्खन, चीज और मिल्कशेक जैसे प्रमुख डेयरी उत्पादों की कीमतों में कटौती की है, जो प्रोडक्ट के आधार पर जीएसटी में 5-18% से घटकर 0-5% हो गई है। उदाहरण के लिए, 1 लीटर यूएचटी दूध (टेट्रा पैक) अब 77 रुपये से घटकर 75 रुपये का हो गया है, जबकि 500 ​​ग्राम मक्खन 305 रुपये से घटकर 285 रुपये का हो गया है।

    मदर डेयरी की आइसक्रीम और सफल प्रोसेस्ड फूड आइटम्स भी सस्ते हो गए हैं। चोको वनीला कोन और केसर पिस्ता कुल्फी जैसी आइसक्रीम 5-10 रुपये सस्ती हो गई हैं, जबकि फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज, आलू टिक्की और पैकेज्ड नारियल पानी जैसे सफल प्रोडक्ट्स की कीमतों में 5 रुपये से 15 रुपये तक की कमी आई है।

    पैकेज्ड वॉटर

    रेल मंत्रालय ने पैकेज्ड पानी रेल नीर के MRP में कटौती की घोषणा की। रेलवे बोर्ड की तरफ से जारी एक सर्कुलर के अनुसार, रेल नीर की एक लीटर की बोतल की कीमत ₹15 से घटाकर ₹14 कर दी गई है, जबकि 500 ​​मिलीलीटर की बोतल की कीमत ₹10 से घटाकर ₹9 कर दी गई है।

    ये नई कीमतें रेलवे परिसरों और ट्रेनों में बेची जाने वाली अन्य चुनिंदा पैकेज्ड पेयजल बोतलों पर भी लागू होंगी। अन्य पैकेज्ड पेयजल कंपनियों द्वारा भी ऐसा ही करने की उम्मीद है।

    और क्या-क्या होगा सस्ता (जीएसटी रेट 12 फीसदी से 5 फीसदी)

    2500 रुपये तक के जूते

    सूखे हुए ब्राजील नट्स, चाहे छिलके वाले हों या नहीं

    अन्य सूखे हुए नट्स, चाहे छिलके वाले हों या नहीं, जैसे बादाम, हेजलनट्स या फिल्बर्ट (कोरिलस एसपीपी), चेस्टनट (कास्टेनिया एसपीपी), पिस्ता, मैकाडामिया नट्स, कोला नट्स (कोला एसपीपी), पाइन नट्स [सूखे सुपारी नट्स के अलावा]

    टूथ पाउडर, मोमबत्तियाँ, टेपर और इसी तरह की सभी वस्तुएं - सेफ्टी माचिस

    दूध पिलाने वाली बोतलें, दूध पिलाने वाली बोतलों के निप्पल

    कपास के हैंड बैग और शॉपिंग बैग

    जूट के हैंड बैग और शॉपिंग बैग

    लकड़ी के टेबलवेयर और किचनवेयर

    छतरियां और धूप छाते (वॉकिंग-स्टिक छतरियां, गार्डन छतरियां और इसी तरह की छतरियां सहित)

    ट्रिमिंग और सहायक उपकरण

    चीनी मिट्टी या चीन के टेबलवेयर, किचनवेयर, अन्य घरेलू सामान और शौचालय के सामान

    सिलाई की सुइयां

    लोहे या स्टील के केरोसिन बर्नर, केरोसिन स्टोव और लकड़ी जलाने वाले स्टोव

    लोहे और स्टील की टेबल

    रसोई या अन्य घरेलू सामान; बर्तन, तांबे की टेबल, रसोई या अन्य घरेलू सामान; बर्तन

    पीतल के केरोसिन प्रेशर स्टोव, एल्युमीनियम की टेबल, रसोई या अन्य घरेलू सामान

    सिलाई मशीनों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए फर्नीचर

    सिलाई मशीनें, सुइयां और सिलाई मशीनों के पुर्जे

    साइकिलें और अन्य साइकिलें (डिलीवरी ट्राइसाइकिल समेत), मोटर चालित नहीं

    साइकिलों और अन्य साइकिलों (डिलीवरी ट्राइसाइकिल समेत) के पुर्जे और सहायक उपकरण

    पूरी तरह से बांस, बेंत या रतन से बने फर्नीचर

    हरिकेन लैंटर्न, केरोसिन लैंप/प्रेशर लैंटर्न, पेट्रोमैक्स, कांच की चिमनी और उसके पुर्जे, कंघी, हेयर-स्लाइड और इसी तरह की अन्य वस्तुएं

    हेयरपिन, कर्लिंग पिन, कर्लिंग ग्रिप, हेयर-कर्लर और इसी तरह की अन्य वस्तुएं

    शिशुओं के लिए नैपकिन और नैपकिन लाइनर, क्लिनिकल डायपर

    खजूर (नरम या कठोर), अंजीर, अनानास, एवोकाडो, अमरूद, आम (कटे हुए, सूखे आमों के अलावा) और सूखे मैंगोस्टीन

    खट्टे फल, जैसे संतरे, मैंडरिन (कीनू और सत्सुमा सहित)

    अंगूर, पोमेलो सहित, नींबू (साइट्रस लिमोन, साइट्रस लिमोनम) और लाइम (साइट्रस ऑरेंटिफोलिया, साइट्रस लैटिफोलिया)

    किन वस्तुओं पर लगेगा 0 जीएसटी

    वहीं कुछ चीजों पर GST रेट को शून्‍य कर दिया गया है। यानी ये वस्तुएं सबसे सस्‍ती हो मिलेंगी। चलिए जानते हैं किन वस्तुओं पर 0 GST रेट होगा।

    जीवनरक्षक दवाएं

    जीवनरक्षक करीब 33 दवाओं पर शून्य GST कर दिया गया है। इसमें Agalsidase Beta, Imiglucerase, Asciminib, Mepolizumab, Pegylated Liposomal Irinotecan, Eptacog alfa activated recombinant coagulation factor VIIa, Onasemnogene abeparvovec, Daratumumab (including subcutaneous), Teclistamab, Amivantamab, Alectinib, Risdiplam, Obinutuzumab, Polatuzumab vedotin, Entrectinib, Atezolizumab, Spesolimab, Velaglucerase Alpha, Agalsidase Alfa, Rurioctocog Alpha Pegol, Idursulphatase, Alglucosidase Alfa, Laronidase, Olipudase Alfa, Tepotinib आदि शामिल हैं। इन दवाओं का उपयोग मुख्य रूप से कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और गंभीर क्रॉनिक रोगों के इलाज में होता है।

