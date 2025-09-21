New GST Rates: खाने से लेकर एसी तक, कल से ये चीजें हो जाएंगी सस्ती, नवरात्रि का मिला बड़ा तोहफा

डिजिटल डेस्क। आज रात 12 बजे से पूरे देश में नई जीएसटी दरें (GST Rate Cut) लागू हो रही हैं। रविवार और सोमवार की मध्यरात्रि से शुरू हो रहे बदलावों का सीधा असर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा। खास बात यह है कि 22 सितंबर को नवरात्रि का पहला दिन है और इसी मौके पर आम जनता को सस्ते प्रोडक्ट्स का तोहफा मिलने जा रहा है।

इस महीने की शुरुआत में जीएसटी काउंसिल ने टैक्स ढांचे में बदलाव का फैसला लिया था। नई दरों में 5% और 18% की स्लैब रखी गई है, जबकि "सिन गुड्स" के लिए 40% की अलग श्रेणी बनाई गई है। कई बड़ी कंपनियां पहले ही अपने उत्पादों की कीमतें कम करने की घोषणा कर चुकी हैं। आगे जानिए आज रात से क्या और कितना सस्ता होने जा रहा है।

एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन समेत घरेलू उपकरण प्रमुख घरेलू उपकरण निर्माताओं ने एयर कंडीशनर की कीमतों में 4,500 रुपये तक और डिशवॉशर की कीमतों में 8,000 रुपये तक की कटौती की है। इन कंपनियों ने कर दिया कीमतों में कटौती का ऐलान वोल्टास डायकिन गोदरेज एप्लायंसेज पैनासोनिक हायर ये कंपनियां इस सप्ताह से शुरू हो रहे त्योहारी सीजन के दौरान बिक्री में डबल डिजिट की ग्रोथ की उम्मीद कर रही हैं। डिशवॉशर बनाने वाली कंपनियों ने भी कीमतों में कटौती की है, जिससे कंज्यूमर्स को जीएसटी का लाभ मिलने जा रहा है। जीएसटी कटौती लागू होने के बाद कंपनियों ने कीमतों में ₹8,000 तक की कमी की है। डेयरी प्रोडक्ट्स भी हो जाएंगे सस्ते डेयरी ब्रांड अमूल और मदर डेयरी ने घी, मक्खन, आइसक्रीम, बेकरी प्रोडक्ट्स और फ्रोजन स्नैक्स समेत 700 से अधिक उत्पादों की रिटेल कीमतों में कटौती की घोषणा की है। दोनों ही कंपनियों ने जीएसटी रेट में कटौती का फायदा कंज्यूमर्स को देने का फैसला किया है।

अमूल ने मक्खन, घी, यूएचटी दूध, आइसक्रीम, पनीर, चॉकलेट, बेकरी रेंज, फ्रोजन डेयरी और आलू स्नैक्स, कंडेंस्ड मिल्क, मूंगफली स्प्रेड, माल्ट-आधारित पेय आदि जैसे उत्पादों के दाम घटाए हैं। मक्खन (100 ग्राम) का MRP ₹62 से घटाकर ₹58 कर दिया गया है। घी की कीमतें ₹40 घटाकर ₹610 प्रति लीटर कर दी गई हैं। अमूल प्रोसेस्ड चीज ब्लॉक (1 किग्रा) का MRP ₹30 घटाकर ₹545 प्रति किग्रा कर दिया गया है। फ्रोजन पनीर (200 ग्राम) का नया MRP 22 सितंबर से ₹95 होगा, जो अभी ₹99 है। मदर डेयरी ने क्या-क्या किया सस्ता मदर डेयरी ने यूएचटी दूध, पनीर, घी, मक्खन, चीज और मिल्कशेक जैसे प्रमुख डेयरी उत्पादों की कीमतों में कटौती की है, जो प्रोडक्ट के आधार पर जीएसटी में 5-18% से घटकर 0-5% हो गई है। उदाहरण के लिए, 1 लीटर यूएचटी दूध (टेट्रा पैक) अब 77 रुपये से घटकर 75 रुपये का हो गया है, जबकि 500 ​​ग्राम मक्खन 305 रुपये से घटकर 285 रुपये का हो गया है। मदर डेयरी की आइसक्रीम और सफल प्रोसेस्ड फूड आइटम्स भी सस्ते हो गए हैं। चोको वनीला कोन और केसर पिस्ता कुल्फी जैसी आइसक्रीम 5-10 रुपये सस्ती हो गई हैं, जबकि फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज, आलू टिक्की और पैकेज्ड नारियल पानी जैसे सफल प्रोडक्ट्स की कीमतों में 5 रुपये से 15 रुपये तक की कमी आई है। पैकेज्ड वॉटर रेल मंत्रालय ने पैकेज्ड पानी रेल नीर के MRP में कटौती की घोषणा की। रेलवे बोर्ड की तरफ से जारी एक सर्कुलर के अनुसार, रेल नीर की एक लीटर की बोतल की कीमत ₹15 से घटाकर ₹14 कर दी गई है, जबकि 500 ​​मिलीलीटर की बोतल की कीमत ₹10 से घटाकर ₹9 कर दी गई है।