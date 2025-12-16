मेरी खबरें
    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Tue, 16 Dec 2025 04:11:12 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 16 Dec 2025 04:11:12 PM (IST)
    Girls Literacy: भारत में 45.4% लड़कियां नहीं जाती स्कूल, इन राज्यों का बुरा हाल, यहां देखें आंकड़े
    भारत में 45.4% लड़कियां नहीं जाती स्कूल।

    HighLights

    1. भारत में 45.4% लड़कियां नहीं जाती स्कूल।
    2. महाराष्ट्र में हालात सबसे खराब देखे गए।
    3. केरल सहित कुछ राज्यों का बेहतर प्रदर्शन।

    एजुकेशन डेस्क। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लड़कियों की शिक्षा को लेकर एक चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। सरकार द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक, देशभर में अब भी 45.4 प्रतिशत लड़कियां स्कूल नहीं जा रही हैं। यह स्थिति बताती है कि तमाम योजनाओं के बावजूद बालिका शिक्षा अब भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

    महाराष्ट्र में हालात सबसे खराब

    राज्यवार आंकड़ों पर नजर डालें तो महाराष्ट्र की स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक है, जहां 66 फीसदी लड़कियां स्कूल से बाहर हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश (54.8%), मिजोरम (53.8%), जम्मू-कश्मीर (53.7%) और ओडिशा (49.5%) में भी बड़ी संख्या में लड़कियां शिक्षा से वंचित हैं।


    केरल सहित कुछ राज्यों का बेहतर प्रदर्शन

    वहीं दूसरी ओर, केरल लड़कियों की शिक्षा के मामले में अन्य राज्यों से आगे नजर आता है। यहां केवल 33.2 फीसदी लड़कियां स्कूल नहीं जातीं। मध्य प्रदेश (37.8%) भी राष्ट्रीय औसत से बेहतर स्थिति में है। हालांकि बिहार (45.7%), राजस्थान (46.2%) और उत्तर प्रदेश (47.2%) अब भी राष्ट्रीय औसत के आसपास या उससे ऊपर हैं।

    राज्यवार स्कूल न जाने वाली लड़कियों का प्रतिशत

    राष्ट्रीय औसत - 45.4%

    महाराष्ट्र - 66%

    हिमाचल प्रदेश - 54.8%

    मिजोरम - 53.8%

    जम्मू-कश्मीर - 53.7%

    ओडिशा - 49.5%

    उत्तर प्रदेश - 47.2%

    राजस्थान - 46.2%

    बिहार - 45.7%

    मध्य प्रदेश - 37.8%

    केरल - 33.2%

    प्री-स्कूल से 12वीं तक के आंकड़े

    यह डेटा प्री-स्कूल से लेकर कक्षा 12वीं तक का है और पिछले पांच वित्तीय वर्षों (FY 2022 से FY 2026) पर आधारित है। इसमें 2025 और 2026 के आंकड़े अस्थायी हैं, जिनमें आगे बदलाव संभव है।

    ये आंकड़े साफ संकेत देते हैं कि लड़कियों की शिक्षा को लेकर अभी और गंभीर प्रयासों की जरूरत है, ताकि भविष्य में यह अंतर कम किया जा सके।

