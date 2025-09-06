मेरी खबरें
    लाल किले से गायब हुआ 1 करोड़ के सोने का कलश, CCTV में नजर आया संदिग्ध

    लाल किला परिसर में आयोजित जैन समुदाय के कार्यक्रम से एक सोने का कलश चोरी हो गया है। जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपये बतायी जा रही है। सीसीटीवी फूटेज में संदिग्ध की पहचान हो गई है। पुलिस जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लेगी।

    By Roman Tiwari
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 06 Sep 2025 12:09:49 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 06 Sep 2025 12:12:15 PM (IST)
    1 करोड़ के सोने का कलश हुआ चोरी

    HighLights

    1. लाल किला परिसर से सोने का कलश चोरी
    2. जैन समुदाय के कार्यक्रम से कलश गायब
    3. पुलिस के हाथ लगी CCTV की तस्वीरें

    एजेंसी, दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली के लाल किला परिसर में जैन समुदाय के धार्मिक समारोह चल रहा है। इस समारोह से एक करोड़ रुपये कीमत का सोने का कलश चोरी हो गया है। हालांकि इस वारदाक को अंजाम देने वाले चोर की तस्वीरें पुलिस के हाथ लग गई हैं। सीसीटीवी कैमरे में संदिग्ध का वीडियो कैद हो गया है।

    बता दें कि दिल्ली स्थित लाल किले के परिसर में जैन समुदाय का धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है। जहां कारोबारी सुधीर जैन हर रोज अपने साथ इस कलश को लेकर आते थे। जिसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था। लेकिन 3 सितंबर को आयोजन के दौरान सुबह स्वागत की भीड़-भाड़ में यह मंच से अचानक गायब हो गया। जिससे सनसनी फैल गई।

    ऐसा दिखता है कलश

    बता दें कि यह सोने का कलश 760 ग्राम वजनी है। जिस पर लगभग 150 ग्राम हीरे, माणिक और पन्ने जड़े हुए हैं। यह देखने में बहुत ही आकर्षक है। जिसकी बाजार में वर्तमान कीमत 1 करोड़ रुपये के आस-पास है।

    आयोजकों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने इसकी जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज की जांच के दौरान संदिग्ध की पहचान कर ली गई है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामले में अपडेट जारी है।

