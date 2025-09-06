लाल किले से गायब हुआ 1 करोड़ के सोने का कलश, CCTV में नजर आया संदिग्ध

एजेंसी, दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली के लाल किला परिसर में जैन समुदाय के धार्मिक समारोह चल रहा है। इस समारोह से एक करोड़ रुपये कीमत का सोने का कलश चोरी हो गया है। हालांकि इस वारदाक को अंजाम देने वाले चोर की तस्वीरें पुलिस के हाथ लग गई हैं। सीसीटीवी कैमरे में संदिग्ध का वीडियो कैद हो गया है।
बता दें कि दिल्ली स्थित लाल किले के परिसर में जैन समुदाय का धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है। जहां कारोबारी सुधीर जैन हर रोज अपने साथ इस कलश को लेकर आते थे। जिसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था। लेकिन 3 सितंबर को आयोजन के दौरान सुबह स्वागत की भीड़-भाड़ में यह मंच से अचानक गायब हो गया। जिससे सनसनी फैल गई।
बता दें कि यह सोने का कलश 760 ग्राम वजनी है। जिस पर लगभग 150 ग्राम हीरे, माणिक और पन्ने जड़े हुए हैं। यह देखने में बहुत ही आकर्षक है। जिसकी बाजार में वर्तमान कीमत 1 करोड़ रुपये के आस-पास है।
आयोजकों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने इसकी जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज की जांच के दौरान संदिग्ध की पहचान कर ली गई है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामले में अपडेट जारी है।