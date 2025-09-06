लाल किले से गायब हुआ 1 करोड़ के सोने का कलश, CCTV में नजर आया संदिग्ध

एजेंसी, दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली के लाल किला परिसर में जैन समुदाय के धार्मिक समारोह चल रहा है। इस समारोह से एक करोड़ रुपये कीमत का सोने का कलश चोरी हो गया है। हालांकि इस वारदाक को अंजाम देने वाले चोर की तस्वीरें पुलिस के हाथ लग गई हैं। सीसीटीवी कैमरे में संदिग्ध का वीडियो कैद हो गया है।

बता दें कि दिल्ली स्थित लाल किले के परिसर में जैन समुदाय का धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है। जहां कारोबारी सुधीर जैन हर रोज अपने साथ इस कलश को लेकर आते थे। जिसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था। लेकिन 3 सितंबर को आयोजन के दौरान सुबह स्वागत की भीड़-भाड़ में यह मंच से अचानक गायब हो गया। जिससे सनसनी फैल गई।