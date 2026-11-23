डिजिटल डेस्क। कार्यस्थल पर हादसे, बीमारी या मातृत्व अवकाश के कठिन दौर से गुजर रहे कर्मचारियों को अब आर्थिक मदद पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। कामगारों को कागजी झंझटों से मुक्ति दिलाने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआइसी) ने रविवार को ‘कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 2026’ की अधिसूचना जारी कर दी है।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के प्रविधानों को धरातल पर उतारने वाले ये नए नियम वर्ष 1950 के पुराने नियमों की जगह लेंगे। इस बदलाव के बाद पात्र कामगारों को बीमारी, मातृत्व और कार्य के दौरान चोट लगने पर मिलने वाला नकद लाभ बिना किसी अलग क्लेम फॉर्म के सीधे उनके बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा।

तीन शर्तें पूरी होते ही स्वतः मंजूर होगा क्लेम नई व्यवस्था के अंतर्गत बीमारी और मातृत्व लाभ के दावों का निपटारा अपने आप (ऑटोमैटिक) हो जाएगा, बशर्ते तीन बुनियादी शर्तें पूरी हों। इसके लिए ईएसआइसी के सिस्टम से मेडिकल सर्टिफिकेट जारी होना, नियोक्ता (कंपनी) द्वारा पोर्टल पर मासिक रिटर्न दाखिल किया जाना और कर्मचारी के बैंक खाते व बीमा नंबर का आधार से लिंक होना अनिवार्य है। इसी तरह, ड्यूटी के दौरान चोट लगने पर अस्थायी या स्थायी दिव्यांगता और दुर्भाग्यवश मृत्यु होने पर आश्रितों को मिलने वाले लाभ के लिए नियोक्ता की दुर्घटना रिपोर्ट को ही आधिकारिक दावा मान लिया जाएगा। हालांकि, कामगारों के पास ऑनलाइन या अन्य माध्यम से खुद क्लेम करने का विकल्प भी खुला रहेगा। ईएसआइसी के महानिदेशक अशोक कुमार सिंह द्वारा तय की जाने वाली तारीख से डीम्ड क्लेम और चोट से जुड़े ये नियम प्रभावी होंगे।