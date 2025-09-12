भक्तों के लिए आ गई खुशखबरी, इस दिन फिर से शुरू होगी मां वैष्णो देवी की यात्रा, सामने आई तारीख

एजेंसी, जम्मू कश्मीर। खराब मौसम और ट्रैक की आवश्यक मरम्मत कार्यों के चलते अस्थायी रूप से स्थगित की गई श्री वैष्णो देवी यात्रा अब फिर से शुरू होने जा रही है। श्राइन बोर्ड ने मौसम में सुधार देखते हुए नवरात्रि से पहले यात्रा शुरू करने का ऑफिशियल एलान किया है, जिसके तहत इसकी 14 सितंबर से फिर से शुरुआत होगी। यह यात्रा पिछले 17 दिनों से स्थगित है। श्राइन बोर्ड ने तीर्थ यात्रियों को सलाह दी है कि वह अपने साथ पहचान पत्र और RFID-आधारित ट्रैकिंग कार्ड साथ जरूर रखें।

श्राइन बोर्ड ने भक्तों से अनुरोध किया है कि यात्रा के दौरान निर्धारित मार्गों का पालन करें और जमीनी कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। श्रद्धालु लाइव अपडेट, बुकिंग सेवाओं और हेल्पलाइन सहायता के लिए श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.maavaishnodevi.org पर जाकर जानकारी ले सकते हैं।

भूस्खलन के चलते बंद कर दिया गया था मार्ग बता दें कि भारी बारिश और भूस्खलन के चलते माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग बाधित हो गया था। इसके बाद प्रशासन ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यात्रा स्थगित कर दी थी। रिपोर्ट्स में बताया गया था कि भारी बारिश की वजह से हिमकोटि मार्ग पर 30 फीट तक मलबा जमा हो गया था। रास्ते में बड़े-बड़े पत्थर आ गए थे, जिसकी वजह से इसे बंद करना पड़ा था। गुफा मंदिर तक जाने वाले मार्ग पर व्यापक मरम्मत और सफाई का काम चल रहा था जो अब पूरा हो गया है। 34 लोगों की गई थी जान 26 अगस्त को हुए भूस्खलन के बाद वैष्णो देवी यात्रा स्थगित कर दी गई थी, जिसमें 34 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। प्रशासन ने उसके बाद ही अगले आदेश तक इस यात्रा को स्थगित कर दिया था।