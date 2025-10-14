मेरी खबरें
    PM Kisan Yojana: करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी! इस दिन आ सकती है पीएम किसान की 21वीं किस्त, ऐसे चेक करें स्टेट्स

    देशभर के किसान पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों के किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर किया है। पीएम मोदी ने कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए नई योजनाओं का शुभारंभ किया है। ई-केवाईसी पूरी न करने पर किस्त नहीं मिलेगी। लाभार्थी सूची में नाम जांचने के लिए pmkisan.gov.in पर जाएं। दिवाली से पहले किस्त आने की संभावना है।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 14 Oct 2025 06:48:03 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 14 Oct 2025 06:48:03 PM (IST)
    PM Kisan Yojana: कब आएगी 21वीं किस्त के 2-2 हजार?

    1. दिवाली से पहले किसानों को मिल सकती है PM Kisan Yojana की किस्त
    2. जिन किसानों ने ई-केवाईसी पूरी नहीं की है उन्हें नहीं मिलेगी 21वीं किस्त
    3. चेक करते रहें, आपके खाते में जल्द ही किस्त की राशि ट्रांसफर हो जाएगी

    डिजिटल डेस्क। देशभर के करोड़ों किसान इस वक्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) की 21वीं किस्त (PM Kisan 21st Installment) का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार ने यह राशि सिर्फ जम्मू-कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के किसानों के खातों में ही जारी की है।

    दरअसल, हाल ही में इन राज्यों में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं से किसानों की फसलों को बड़ा नुकसान हुआ था। ऐसे में केंद्र सरकार ने राहत के तौर पर इन राज्यों के किसानों को अन्य राज्यों से पहले ही 21वीं किस्त का लाभ दे दिया है।


    कब आएगी PM Kisan Yojana की 21वीं किस्त?

    अब किसानों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि बाकी राज्यों के खातों में किस्त का पैसा कब तक पहुंचेगा। पिछली बार, यानी 2023 में किस्त 15 नवंबर को जारी हुई थी, जबकि 2024 में 18वीं किस्त 5 अक्टूबर को भेजी गई थी। इस बार अभी केवल चार राज्यों में ही राशि ट्रांसफर की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार दिवाली से पहले यानी 20 अक्टूबर 2025 तक देशभर के किसानों के खातों में 21वीं किस्त भेज सकती है।

    इन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ

    अगर आपने नीचे बताई गई जरूरी प्रक्रियाएं पूरी नहीं की हैं, तो आपकी किस्त रुक सकती है:

    • e-KYC पूरी नहीं की है।

    • आधार नंबर बैंक खाते से लिंक नहीं है।

    • IFSC कोड या अकाउंट नंबर गलत है।

    • बैंक अकाउंट बंद है।

    • नाम या व्यक्तिगत विवरण में गलती है।

    ऐसे करें PM Kisan 21वीं किस्त का स्टेटस चेक

    यदि आप यह देखना चाहते हैं कि आपका नाम लाभार्थी सूची में है या नहीं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:

    1. आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं।

    2. होमपेज पर ‘किसान कॉर्नर’ सेक्शन में जाएं।

    3. यहां ‘लाभार्थी सूची (Beneficiary List)’ पर क्लिक करें।

    4. अब अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव चुनें।

    5. अंत में ‘रिपोर्ट प्राप्त करें’ पर क्लिक करें।

    अगर लिस्ट में आपका नाम दिखाई देता है, तो समझ लें कि आपके खाते में जल्द ही किस्त की राशि ट्रांसफर हो जाएगी।

