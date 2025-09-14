बिहार में पिता की मौत के बाद बेटे ने 467 क्विंटल अनाज किया गबन, थाने में शिकायत दर्ज

एजेंसी,गोपालगंज। सदर प्रखंड के बसडीला खास गांव में जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकान चलाने वाले दुकानदार की मौत के बाद उनके पुत्र पर अनाज गबन का आरोप लगा है। आरोप है कि मृतक दुकानदार के बेटे ने पास मशीन तो जमा कर दी, लेकिन मशीन में दर्ज 467 क्विंटल अनाज का स्टॉक जमा नहीं कराया।

प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी बद्री विशाल ने बताया कि नगर थाना क्षेत्र के भितभेरवा गांव निवासी छोटेलाल राम वर्षों से बसडीला खास में पीडीएस की दुकान चला रहे थे। करीब तीन माह पहले उनकी मौत हो गई। इसके बाद उनके पुत्र हरिचंद्र राम को बुलाकर पास मशीन और उसमें दर्ज स्टॉक जमा करने का आदेश दिया गया। साथ ही उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए दुकान को दूसरी जगह जोड़ दिया गया।