वाहन पंजीकरण नवीनीकरण शुल्क: स्वच्छ वायु वातावरण बनाने और BS II उत्सर्जन मानदंडों से पहले निर्मित वाहनों को हतोत्साहित करने के उपाय के रूप में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने 20 साल से अधिक पुराने निजी मोटर वाहनों के नवीनीकरण के लिए पंजीकरण शुल्क बढ़ा दिया है। इसका मतलब है कि आपके गैरेज में 20 साल से अधिक पुराना मोटर वाहन रखना अब महंगा हो गया है।

20 साल से अधिक पुराने वाहनों के नवीनीकरण के लिए पंजीकरण शुल्क कुछ पृष्ठभूमि केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में इस तरह के एक महत्वपूर्ण बदलाव को पेश करके संशोधन करने का प्रस्ताव करते हुए, मंत्रालय ने फरवरी 2025 में मसौदा संशोधन जारी किया था। और कुछ दिनों पहले (21 अगस्त, सटीक होने के लिए) इस मसौदे को अंतिम रूप दिया गया था, जिसमें 20 साल से अधिक पुराने वाहनों के लिए स्पष्ट रूप से शुल्क निर्धारित करके पहला बड़ा अपडेट किया गया था। नवीनतम घटनाक्रम ऐसे महत्वपूर्ण समय पर आया है।

जब केंद्र सरकार के इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसे सरकार की वाहन स्क्रैपिंग नीति के बड़े ढांचे के संदर्भ में भी देखा जा सकता है, यह एक ऐसी पहल है जो मालिकों को अपने पुराने वाहनों को नए वाहनों से बदलने के लिए प्रोत्साहित करती है जो नवीनतम उत्सर्जन मानकों का पालन करते हैं। यह नीति 2021 में लागू हुई। 20 साल से अधिक पुराने वाहनों के नवीनीकरण के लिए पंजीकरण शुल्क: नया बनाम पुराना यहां 20 साल से अधिक पुराने विभिन्न श्रेणियों के वाहनों की सूची दी गई है, साथ ही तुलना करने के लिए उनकी पुरानी और नई लागतें भी दी गई हैं: | श्रेणी | नया शुल्क | पुराना शुल्क