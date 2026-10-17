ग्रेटर नोएडा में एक ही परिवार के पांच लोगों की संदिग्ध मौत, मैगी खाने के बाद बिस्तर पर मिले दंपती और तीन बच्चों के शव

डिजिटल डेस्क, ग्रेटर नोएडा। रबूपुरा कोतवाली क्षेत्र के नंगला श्रीगोपाल गांव में एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत से हड़कंप मच गया है। मृतकों में पति-पत्नी और तीन नाबालिग बच्चे शामिल हैं। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई है। घर के बाहर ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है।

मैगी खाकर सोया था परिवार, सुबह मृत मिला शुरुआती जानकारी के अनुसार, गांव नगला पदम निवासी महेश, उनकी पत्नी ललतेश और तीन नाबालिग बच्चे रात 10 बजे मैगी खाकर सोए थे। सुबह जब पांचों नहीं उठे तो परिजनों और पड़ोसियों को शंका हुई। घर के अंदर जाकर देखा तो पांचों बिस्तर पर मृत अवस्था में पड़े मिले। घटना की सूचना तुरंत थाना रबूपुरा को दी गई।

मृतकों की पहचान हुई थाना रबूपुरा पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम नगला श्री पदम निवासी एक ही परिवार के पांच सदस्यों की मौत हो गई है। पुलिस ने मृतकों की पहचान की है। मृतकों में महेश पुत्र कृष्ण निवासी नगला श्री पदम उम्र 37 वर्ष, ललिता पत्नी महेश उम्र 35 वर्ष, लड्डू पुत्र महेश उम्र 11 वर्ष, मिष्टी पुत्री महेश उम्र 07 वर्ष और साक्षात पुत्र महेश उम्र 3 वर्ष शामिल हैं। फोरेंसिक टीम और फूड विभाग की जांच सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय पुलिस बल, उच्चाधिकारीगण, एम्बुलेंस और फूड एंड सेफ्टी विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। फील्ड यूनिट और फोरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल का गहन निरीक्षण कर वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। मृतकों के शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है।