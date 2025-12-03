गुजरात के पैथोलॉजी लैब में आग लगने से मची अफरा-तफरी, शीशा तोड़कर रेस्क्यू किए मरीज

डिजिटल डेस्क। गुजरात के भावनगर में काला नाला इलाके के कालूभर रोड स्थित एक कॉम्प्लेक्स में सोमवार सुबह भीषण आग लग गई। कॉम्प्लेक्स में मौजूद पैथोलॉजी लैब से उठी आग ने देखते ही देखते पूरे परिसर में अफरा-तफरी मचा दी। स्थानीय लोगों और दमकल विभाग की तत्परता से 19 लोगों जिनमें बच्चे, बुजुर्ग और मरीज शामिल थे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

10-15 अस्पतालों वाले कॉम्प्लेक्स में आग जानकारी के मुताबिक, कॉम्प्लेक्स में लगभग 10 से 15 अस्पताल, कई दुकानें और दफ्तर स्थित हैं। सुबह करीब 9 बजे अचानक आग लगने के बाद घना धुआं उठता देख लोगों में हड़कंप मच गया। आग की लपटें दूर से ही दिखाई दे रही थीं।