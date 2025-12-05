मेरी खबरें
    Gujarat News: गुजरात में वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूअर मुकेश बायड ने बिजली का झटका लगने से बेहोश हुए धामण सांप को 25 मिनट तक मुंह से CPR देकर बचा लिया। यह पूरी घटना कैमरे में कैद हुई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग युवक की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 05 Dec 2025 01:55:32 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 05 Dec 2025 01:59:58 PM (IST)
    करंट लगने से मरने के करीब था सांप, युवक ने मुंह से सांस देकर बचा ली जान, देखें दिल छू लेने वाला VIDEO
    गुजरात में युवक ने मानवता की मिसाल पेश की (X)

    HighLights

    1. युवक ने सांप को 25 मिनट तक मुंह से CPR देकर बचा लिया
    2. मुकेश वायड की सोशल मीडिया पर जमकर हो रही तारीफ
    3. पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद सांप को जंगल में छोड़ दिया गया

    डिजिटल डेस्क। गुजरात के वलसाड जिले में एक दिल छू लेने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने मर रहे सांप को सीपीआर (कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन) देकर उसकी जान बचाई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं, लोग युवक की बहादुरी की भी जमकर तारीफ कर रहे हैं। दरअसल आमधा गांव में बिजली के तार से करंट लगने के बाद सांप बेहोश होकर नीचे गिर गया था।

    युवक ने 25 मिनट कर सांप को ऑक्सीजन दी

    सांप को देखकर तुरंत बचाव दल को सूचित किया गया। इस आपात स्थिति की सूचना मिलते ही वाइल्ड रेस्क्यू ट्रस्ट के अनुभवी रेस्क्यूअर मुकेश वायड तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि धामण सांप की हालत बेहद गंभीर है।

    समय की नजाकत को देखते हुए मुकेश ने एक साहसिक फैसला लिया और सांप को माउथ-टू-माउथ सीपीआर दिया। उन्होंने बिना किसी झिझक केलगभग 25 मिनट तक लगातार हवा भरकर धामण सांप को ऑक्सीजन दी। इस अथक प्रयास का नतीजा यह हुआ कि सांप के शरीर में हलचल शुरू हुई और उसकी सांसें वापस चलने लगीं।


    सांप को जंगल में सुरक्षित छोड़ा गया

    पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद धामण सांप को रेस्क्यूअर मुकेश वायड ने पास के जंगल में सुरक्षित रूप से छोड़ दिया। उनके इस साहसिक कार्य और सूझबूझ ने ना केवल एक सांप की जान बचाई, बल्कि मानवता और जीवदया का एक बेहतरीन उदाहरण भी पेश किया।

    यह पूरी घटना कैमरे में कैद हुई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां यूजर्स ने मुकेश वायड की बहादुरी और जीवों के प्रति सच्चे प्रेम की तारीफ की। इस अनोखे बचाव कार्य ने वलसाड का नाम सुर्खियों में ला दिया है।

