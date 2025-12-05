करंट लगने से मरने के करीब था सांप, युवक ने मुंह से सांस देकर बचा ली जान, देखें दिल छू लेने वाला VIDEO

डिजिटल डेस्क। गुजरात के वलसाड जिले में एक दिल छू लेने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने मर रहे सांप को सीपीआर (कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन) देकर उसकी जान बचाई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं, लोग युवक की बहादुरी की भी जमकर तारीफ कर रहे हैं। दरअसल आमधा गांव में बिजली के तार से करंट लगने के बाद सांप बेहोश होकर नीचे गिर गया था।

युवक ने 25 मिनट कर सांप को ऑक्सीजन दी सांप को देखकर तुरंत बचाव दल को सूचित किया गया। इस आपात स्थिति की सूचना मिलते ही वाइल्ड रेस्क्यू ट्रस्ट के अनुभवी रेस्क्यूअर मुकेश वायड तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि धामण सांप की हालत बेहद गंभीर है। समय की नजाकत को देखते हुए मुकेश ने एक साहसिक फैसला लिया और सांप को माउथ-टू-माउथ सीपीआर दिया। उन्होंने बिना किसी झिझक केलगभग 25 मिनट तक लगातार हवा भरकर धामण सांप को ऑक्सीजन दी। इस अथक प्रयास का नतीजा यह हुआ कि सांप के शरीर में हलचल शुरू हुई और उसकी सांसें वापस चलने लगीं।