करंट लगने से मरने के करीब था सांप, युवक ने मुंह से सांस देकर बचा ली जान, देखें दिल छू लेने वाला VIDEO

डिजिटल डेस्क। गुजरात के वलसाड जिले में एक दिल छू लेने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने मर रहे सांप को सीपीआर (कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन) देकर उसकी जान बचाई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं, लोग युवक की बहादुरी की भी जमकर तारीफ कर रहे हैं। दरअसल आमधा गांव में बिजली के तार से करंट लगने के बाद सांप बेहोश होकर नीचे गिर गया था।
सांप को देखकर तुरंत बचाव दल को सूचित किया गया। इस आपात स्थिति की सूचना मिलते ही वाइल्ड रेस्क्यू ट्रस्ट के अनुभवी रेस्क्यूअर मुकेश वायड तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि धामण सांप की हालत बेहद गंभीर है।
समय की नजाकत को देखते हुए मुकेश ने एक साहसिक फैसला लिया और सांप को माउथ-टू-माउथ सीपीआर दिया। उन्होंने बिना किसी झिझक केलगभग 25 मिनट तक लगातार हवा भरकर धामण सांप को ऑक्सीजन दी। इस अथक प्रयास का नतीजा यह हुआ कि सांप के शरीर में हलचल शुरू हुई और उसकी सांसें वापस चलने लगीं।
वापी के पास आमधा गांव में बिजली के करंट से बेहोश धामिन सांप को वाइल्ड रेस्क्यू ट्रस्ट के मुकेश बायड ने मुंह से 25 मिनट तक सांस देकर जिंदा कर दिया। विषहीन सांप पूरी तरह हरकत में आया। रेस्क्यू वीडियो वायरल, लोग जीवदया की तारीफ कर रहे हैं। pic.twitter.com/zICbr4TVBb
— shaitan prajapat (@shaitanprajapa8) December 3, 2025
पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद धामण सांप को रेस्क्यूअर मुकेश वायड ने पास के जंगल में सुरक्षित रूप से छोड़ दिया। उनके इस साहसिक कार्य और सूझबूझ ने ना केवल एक सांप की जान बचाई, बल्कि मानवता और जीवदया का एक बेहतरीन उदाहरण भी पेश किया।
यह पूरी घटना कैमरे में कैद हुई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां यूजर्स ने मुकेश वायड की बहादुरी और जीवों के प्रति सच्चे प्रेम की तारीफ की। इस अनोखे बचाव कार्य ने वलसाड का नाम सुर्खियों में ला दिया है।
यह भी पढ़ें- CG: कोरबा में 16 फीट किंग कोबरा ने निगला 6 फीट गेहुंअन सांप, वीडियो वायरल