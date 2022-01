Train Accident : पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के पास बीकारनेर-गुवाहाटी ट्रेन हादसे में 12 बोगियां पटरी से उतर गई हैं और कई यात्रियों के फंसे होने की जानकारी मिल रही है। रेलवे के तमाम उच्च अधिकारी मौके पर पहुंच गये हैं और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद मामले पर पूरी नजर बनाये हुए हैं। पीएम मोदी ने भी इस घटना के बारे में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात की और घटना के बारे में पूरी जानकारी ली। उधर रेलवे ने इस हादसे में मरनेवालों के परिजनों को 5 लाख रुपये और गंभीर रुप से घायलों को 1 लाख रुपये की सांत्वना राशि देने का ऐलान किया है। हादसे में घायल बच्चों के लिए 25000 रुपये दिये जाएंगे।

#UPDATE | Guwahati-Bikaner Express derailment: Ex gratia relief of Rs 5 lakhs for deceased, Rs 1 lakh for severely injured, and Rs 25,000 for those with minor injuries: Indian Railways

घटना की गंभीरता को समझते हुए रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद पीएम मोदी से बातचीत की और ताजा घटनाक्रम से अवगत कराया। रेलवे मंत्री ने ट्वीट कर इस हादसे पर दुख जताया और पूरे मामले पर खुद नजर रखने का भरोसा दिलाया।

In an unfortunate accident, 12 Coaches of Bikaner - Guwahati Exp. derailed near New Maynaguri (West Bengal) this evening.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी घटना पर अफसोस जताया और तमाम अधिकारियों को फौरन बचाव एवं राहत कार्य में जुटने का निर्देश दिया।

Deeply concerned to hear about the tragic accident of the Bikaner-Guwahati Express in Maynaguri.

Senior Officers of the State Government, DM/SP/IG North Bengal are supervising rescue and relief operations. Those injured will receive medical attention, as early as possible.

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) January 13, 2022