Happy Teacher's Day 2020: इन SMS, Greetings, Whatsapp Facebook Status, Quotes से दीजिए अपने गुरु को बधाई

Happy Teacher's Day 2020: भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस दिन शिष्य अपने गुरु का सम्मान करते हैं और उनके दिए गए ज्ञान पर आभार व्यक्त करने के लिए कई जगहों पर समारोहपूर्वक उनके ज्ञान का गुणगान किया जाता है। गुरु-शिष्य की यह परंपरा भारतवर्ष में काफी पुरानी है और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस घोषित किया गया। 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस घोषित करने की कहानी भारत के पहले उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन से जुड़ी हुई है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान दार्शनिक और ज्ञानवान शिक्षक थे।

इन संदेशों से दीजिए अपने गुरु को बधाई

मुझे पढ़ना-लिखना सिखाने के लिए धन्यवाद

मुझे सही-गलत की पहचान सिखाने के लिए धन्यवाद

मुझे बड़े सपने देखने और आकाश को चूमने का साहस देने के लिए धन्यवाद

मेरा मित्र, गुरु और प्रकाश बनने के लिए धन्यवाद

We will always be thankful to you for all the hard work and efforts you have put in, for educating us.

हमें शिक्षित करने के लिए अपने जो कड़ी मेहनत और प्रयत्न किये हैं हम उसके सदा आभारी रहेंगे.

I was lucky to have a teacher as wonderful as you are. Wishing you a Teachers Day that’s full of joyous moments!

मैं भाग्यशाली था कि मुझे आप जैसा गुरु मिला. शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं.

You have been my living inspiration, giving me lessons of truth and discipline. Wishing you joy and happiness on Teacher’s Day

आप मेरे जीवन की प्रेरणा रहे हैं, आपने हमेशा मुझे सत्य और अनुशासन का पाठ पढ़ाया है. आपको शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।

प्रिय टीचर, मुझे हमेशा सपोर्ट करने और मेरा मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद. यदि मुझे हमेशा आपका आशीर्वाद मिल पाता तो मैं उसी तरह सफल होता जाता जैसे मैं होता आया हूँ. Have a wonderful Teachers Day

डियर मैम

आपने हमेशा मुझे अपना बेस्ट देने के लिए inspire किया है, आपकी वजह से ही मैंने अपने लक्ष्यों को पूरा करना सीखा है…मुझे एक ही व्यक्ति में गुरु, मित्र, अनुशासन, प्रेम सब कुछ मिल गया है….और वो व्यक्ति आप हैं. Happy Teachers Day from the bottom of my heart!

आज टीचर्स डे के दिन हम आपसे बताना चाहते हैं कि आप जिस तरह से हमें पढ़ाते हैं…

हमारा ध्यान रखते हैं…

हमें प्यार करते हैं…

वो आपको दुनिया का बेस्ट टीचर बनाता है.

हैप्पी टीचर्स डे

जो बनाए हमें इंसान

और दे सही-गलत की पहचान

देश के उन निर्माताओं को

हम करते हैं शत-शत प्रणाम!

शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

साक्षर हमें बनाते हैं

जीवन क्या है समझाते हैं

जब गिरते हैं हम हार कर तो साहस वही बढाते हैं

ऐसे महान व्यक्ति ही तो शिक्षक – गुरु कहलाते हैं

दिया ज्ञान का भण्डार हमें

किया भविष्य के लिए तैयार हमें

हैं आभारी उन गुरुओं के हम

जो किया कृतज्ञ अपार हमें

माता देती है जीवन पिता देते हैं सुरक्षा

पर शिक्षक सिखाता है जीना; जीवन एक सच्चा

शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई!

जीवन में कभी हार न मानना

संघर्षों से कभी न भागना

मुसीबतों का करना डट कर सामना

हो कुछ भी सच्चाई के मार्ग पर चलना

ये आप ही तो हमें सिखाते हैं

इसलिए शिक्षक कहलाते हैं

शिक्षक दिवस पर सभी शिक्षकों को कोटि-कोटि नमन और हमारी कक्षा की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित! हैप्पी टीचर्स डे

