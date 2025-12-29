बिहार में हाईटेक गिरोह का खुलासा, ट्रेन यात्रियों के बैग में क्या रखा है पहले ही जान लेते थे चोर! करते थे लाखों की चोरी

डिजिटल डेस्क। 10 दिसंबर को सदभावना एक्सप्रेस के एसी-2 कोच से मुजफ्फरपुर से वाराणसी जा रही प्रीति खेमका के 15 लाख रुपये से अधिक कीमत के हीरा जड़ित आभूषण, आइपैड और मोबाइल चोरी मामले में गिरफ्तार किए गए छह आरोपियों में गिरोह का सरगना धीरज सिंह निकला है। सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।

एक्स-रे लेंस की मदद से चोरी पुलिस पूछताछ में धीरज सिंह और उसके बेटे अंकित ने बताया कि उनके पास एक विशेष प्रकार का एक्स-रे लेंस है, जिसकी मदद से वे यात्रियों के बैग के अंदर रखे सामान को तुरंत पहचान लेते थे। ट्रेन में चोरी करते समय धीरज सोना, चांदी और हीरे की पहचान करने वाला औजार भी साथ रखता था, जिससे चोरी के बाद यह पता लगाया जा सके कि आभूषण असली हैं या नकली।