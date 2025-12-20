मेरी खबरें
    अलवर में 'हाई-टेक' नकल, बिना माउस छुए सॉल्व हो रहा था पेपर, 7 लाख का सौदा पड़ा भारी

    By Digital DeskEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 20 Dec 2025 02:55:26 PM (IST)Updated Date: Sat, 20 Dec 2025 02:55:26 PM (IST)
    अलवर में 'हाई-टेक' नकल, बिना माउस छुए सॉल्व हो रहा था पेपर, 7 लाख का सौदा पड़ा भारी
    दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा में पकड़ा गया 'हाईटेक' मुन्नाभाई

    1. नकल का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है
    2. चालक पद की भर्ती के लिए एक बड़ी साजिश रची गई थी
    3. परीक्षा पास करवाने के लिए 7 लाख रुपये का हुआ सौदा

    डिजिटल डेस्क। राजस्थान के अलवर जिले में दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान नकल का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। संघ लोक सेवा आयोग (SSC) द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन परीक्षा में 'हाई-टेक' तरीके से धोखाधड़ी करने की कोशिश की गई, जिसे सतर्क परीक्षकों और पुलिस ने नाकाम कर दिया।

    सात लाख में हुआ था 'पास' कराने का सौदा

    पुलिस जांच के अनुसार, गिरफ्तार अभ्यर्थी सुरेंद्र सैनी ने दिल्ली पुलिस में चालक पद की भर्ती के लिए एक बड़ी साजिश रची थी। उसने अपने ही गांव के एक युवक के साथ परीक्षा पास करवाने के लिए 7 लाख रुपये का सौदा किया था। योजना के तहत, सुरेंद्र को परीक्षा केंद्र के भीतर बैठकर कुछ नहीं करना था, बल्कि सारा काम बाहर बैठा उसका साथी करने वाला था।


    कंप्यूटर हैकिंग से नकल का 'खेल'

    17 दिसंबर को चिकानी स्थित MI TRC कॉलेज में ऑनलाइन परीक्षा शुरू हुई। आरोपियों ने तकनीकी सेंधमारी करते हुए सुरेंद्र को आवंटित कंप्यूटर को पहले ही हैक कर लिया था। परीक्षा के दौरान सुरेंद्र के कंप्यूटर की स्क्रीन पर सवालों के जवाब खुद-ब-खुद क्लिक हो रहे थे। यानी रिमोट एक्सेस के जरिए बाहर बैठा व्यक्ति पेपर हल कर रहा था।

    कैसे पकड़ा गया आरोपी?

    परीक्षा केंद्र पर मौजूद निरीक्षक (Invigilator) को तब शक हुआ जब उन्होंने देखा कि अभ्यर्थी बिना कीबोर्ड या माउस छुए शांति से बैठा है, लेकिन स्क्रीन पर उत्तर तेजी से टिक हो रहे हैं। कड़ाई से जांच करने पर धांधली का खुलासा हुआ, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई।

    अलवर ग्रामीण की पुलिस उप अधीक्षक शिवानी शर्मा ने बताया कि आरोपी सुरेंद्र सैनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अब उस मास्टरमाइंड की तलाश कर रही है जिसने सिस्टम को हैक किया था। यह घटना ऑनलाइन परीक्षाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है।

