'एकसूत्र में बांधता है हिंदू राष्ट्रवाद', विजयादशमी पर सरसंघ चालक मोहन भागवत ने स्वयं सेवकों को दिया संदेश

एजेंसी, नागपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने आज नागपुर में विजयादशमी उत्सव धूमधाम से मनाया। इस बार का आयोजन विशेष रहा क्योंकि संघ अपनी स्थापना का शताब्दी वर्ष भी मना रहा है। कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख सरसंघ चालक मोहन भागवत ने भाषण देते हुए गुरु तेग बहादुर के बलिदान, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के योगदान को नमन किया।