प्लॉट खरीदने से पहले जरूर चेक करें रजिस्ट्री, नहीं तो पछताएंगे; जानें पूरा ऑनलाइन प्रोसेस

डिजिटल डेस्क। वैश्विक अर्थव्यवस्था में फैली अस्थिरता के बीच लोगों का रुझान प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट को लेकर बढ़ रहा है। वह उसे सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट के रूप में देखते हैं। इसमें प्लॉट खरीदने का चलन बढ़ा है। इसमें अच्छे रिटर्न की संभावना होती है। इसके अलावा खुद के अनुसार घर भी बनाया जा सकता है, जिसको रेंट पर भी उठाया जा सकता है।