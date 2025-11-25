Weather Update: 29 नवंबर तक तमिलनाडु सहित इन राज्यों में होगी भारी बारिश, पढ़ें IMD का मौसम पूर्वानुमान

एजेंसी, नई दिल्ली। Weather Update: देश के कई हिस्सों में मौसम तेजी से करवट ले रहा है। दक्षिण भारत में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का दौर रहने की संभावना है। उत्तर और पूर्वोत्तर राज्यों में ठंड के बढ़ने की चेतावनी दी गई है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आने वाले दिनों के लिए कई राज्यों में अलग-अलग तरह के मौसम अलर्ट जारी किए हैं।
IMD के अनुसार, अंडमान-निकोबार में 25 से 29 नवंबर के बीच भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। तमिलनाडु में 25 से 27 नवंबर के दौरान भारी बारिश और 28 से 30 नवंबर तक बहुत भारी बारिश का अंदेशा है। 25–26 नवंबर को केरल और माहे में भी भारी वर्षा हो सकती है। 29 और 30 नवंबर को तटीय आंध्र प्रदेश व यानम में भारी से बहुत भारी बारिश के आसार बने हुए हैं।
उत्तर-पश्चिम भारत में अगले तीन दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान 2–3 डिग्री तक गिर सकता है। उसके बाद तापमान स्थिर रहेगा। मध्य भारत में अगले दो दिनों में बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद 2–3 डिग्री की गिरावट संभावित है। देश के अन्य हिस्सों में तापमान में किसी बड़े बदलाव का अनुमान नहीं है।
25 नवंबर की रात और सुबह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में कोहरा छा सकता है। इसके अलावा असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में घना कोहरा छाने की संभावना जताई गई है।
उत्तर प्रदेश में ठंडी हवाओं की रफ्तार तेज होने से तापमान में कमी आएगी, जिससे ठंड और बढ़ जाएगी। सुबह के समय इसकी रफ्तार 15 से 20 किलोमीटर प्रतिघंटे तक होगी। कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आने की संभावना है।
रांची मौसम केंद्र के अनुसार, 29 नवंबर तक झारखंड में बारिश की कोई संभावना नहीं है। मौसम शुष्क रहेगा।
न्यूनतम तापमान अगले 2–3 दिनों में 1–2 डिग्री तक गिर सकता है। 26 नवंबर को रांची का न्यूनतम तापमान 10°C तक पहुंचने का अनुमान है।
एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से 27–28 नवंबर को राजस्थान के कई क्षेत्रों में बादल छाने और हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है। इससे तापमान में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।