Weather Update: नए साल की शुरुआत में और बढ़ेगी ठंड, जनवरी के पहले हफ्ता रहेगा बर्फीला... IMD ने दिया शीतलहर का अलर्ट

डिजिटल डेस्क: साल की अंतिम तारीख उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, शीतलहर (Cold Wave Alert) और घने कोहरे के बीच गुजरी। मौसम के हालात बताते हैं कि नए वर्ष की शुरुआत में ठंड का असर और तेज होने वाला है। पहाड़ी राज्यों में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के चलते बर्फबारी जारी है, वहीं मैदानी इलाकों में बादल, हल्की बारिश और उत्तर दिशा से चल रही ठंडी हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा (Weather Update Today) दी है।

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक ठंड का यह दौर बना रह सकता है। जनवरी के पहले सप्ताह (January Weather Forecast) में न्यूनतम तापमान में तेज गिरावट दर्ज किए जाने की संभावना है। बीते दस दिनों में लगातार तीन पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के मौसम को प्रभावित कर चुके हैं। फिलहाल पंजाब के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण दो जनवरी तक पहाड़ों पर हल्की से मध्यम बर्फबारी तथा मैदानी इलाकों में बारिश के आसार बने हुए हैं।

पश्चिमी हवाएं कमजोर पड़ रही हैं और उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं का प्रभाव बढ़ रहा है। इसके चलते उत्तर प्रदेश और बिहार में ठंड का प्रकोप जारी है, जिसका असर MP और CG तक दिखाई देने लगा है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार तीन जनवरी के बाद आसमान साफ होगा, लेकिन इसी के साथ तापमान और नीचे जाएगा, जिससे ठंड और अधिक परेशान करेगी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पांच जनवरी को एक और पश्चिमी विक्षोभ के भारत में प्रवेश करने की संभावना है। इसके प्रभाव से ठंड और बढ़ेगी तथा न्यूनतम तापमान में उल्लेखनीय गिरावट आ सकती है। वर्ष के अंतिम दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रहे। एक जनवरी को दिल्ली और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है।