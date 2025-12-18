IMD ने अगले 48 घंटों के लिए जारी किया अलर्ट, दिल्ली से कश्मीर तक इन राज्यों में कोहरे और ठंड की मार
Publish Date: Thu, 18 Dec 2025 07:07:03 AM (IST)Updated Date: Thu, 18 Dec 2025 07:07:03 AM (IST)
Weather Update: पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में घना कोहरा (फोटो- एएनआई)
- 48 घंटों में ठंड और बढ़ने की संभावना
- दिल्ली-NCR में तापमान 8 से 10 डिग्री
- कश्मीर-हिमाचल में बर्फबारी का अलर्ट
डिजिटल डेस्क: उत्तर और मध्य भारत के बड़े हिस्सों में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर लगातार बना हुआ है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और क्षेत्रीय मौसम केंद्रों के अनुसार दिल्ली, उत्तर प्रदेश, MP और आसपास के इलाकों में शीतलहर (Weather Update Today) चलने की संभावना है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में ठंडी हवाओं के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है।
IMD का कहना है कि आने वाले 48 घंटों के दौरान उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में ठंड और बढ़ (Cold Wave Alert) सकती है। इसका मुख्य कारण पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाओं का सक्रिय रहना बताया गया है।
दिल्ली-NCR: कोहरा और प्रदूषण की दोहरी समस्या
- दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्रों नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छाया रहा।
- तापमान: न्यूनतम तापमान 8°C से 10°C के बीच रहने का अनुमान है।
- अलर्ट: कोहरे के चलते हवाई और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले इंडिगो या संबंधित एयरलाइंस पर अपनी फ्लाइट की स्थिति की जानकारी अवश्य लें।
उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश: ऑरेंज अलर्ट
- उत्तर प्रदेश: पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कई जिलों में ‘अत्यधिक घने कोहरे’ को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वाराणसी, कानपुर और लखनऊ में दृश्यता 50 मीटर से भी कम रह सकती है।
- मध्य प्रदेश: ग्वालियर और चंबल संभागों में तीव्र शीतलहर का प्रभाव देखा जा रहा है। राज्य के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान 7°C तक गिरने की संभावना है।
पंजाब और हरियाणा: सर्दी का तीखा असर
इन राज्यों में ठंडी हवाओं और अधिक नमी के कारण सुबह के समय दृश्यता लगभग शून्य के स्तर तक पहुंच रही है।
पंजाब: 18 दिसंबर की रात से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते अमृतसर और पठानकोट के आसपास हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे ठंड और बढ़ेगी।
कश्मीर और हिमाचल: बर्फबारी की चेतावनी
- कश्मीर: ‘चिल्लाई-कलां’ की शुरुआत से पहले ही उत्तर कश्मीर के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी के संकेत मिल रहे हैं। श्रीनगर में तापमान शून्य से नीचे -2.0°C तक दर्ज किया गया है।
- हिमाचल और उत्तराखंड: 18 और 19 दिसंबर को कुल्लू, लाहौल-स्पीति और चमोली जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताजा हिमपात की संभावना है। पर्यटन विभाग ने ऊंचाई वाले मार्गों पर न जाने की सलाह दी है।
मौसम अलर्ट और सावधानियां
- यातायात: कोहरे के कारण सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। वाहन चालक फॉग लाइट का प्रयोग करें। ट्रेन देरी की जानकारी IRCTC से ली जा सकती है।
- स्वास्थ्य: हृदय और सांस के मरीजों को सुबह की सैर से बचने की सलाह दी गई है।
- फसल: पंजाब और हरियाणा के किसानों को पाले से बचाव के लिए हल्की सिंचाई करने की सलाह दी गई है।