IMD ने अगले 48 घंटों के लिए जारी किया अलर्ट, दिल्ली से कश्मीर तक इन राज्यों में कोहरे और ठंड की मार

डिजिटल डेस्क: उत्तर और मध्य भारत के बड़े हिस्सों में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर लगातार बना हुआ है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और क्षेत्रीय मौसम केंद्रों के अनुसार दिल्ली, उत्तर प्रदेश, MP और आसपास के इलाकों में शीतलहर (Weather Update Today) चलने की संभावना है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में ठंडी हवाओं के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है।

IMD का कहना है कि आने वाले 48 घंटों के दौरान उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में ठंड और बढ़ (Cold Wave Alert) सकती है। इसका मुख्य कारण पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाओं का सक्रिय रहना बताया गया है।