Income Tax Faceless Assessment । करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की समय सीमा 31 दिसंबर, 2021 है और यह तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, आयकर विभाग भी इससे जुड़ी जानकारी आयकर दाताओं को उपलब्ध करा रहा है, जिससे आयकर रिटर्न भरना आसान हो सकता है। इसके अलावा इनकम टैक्स विभाग ने ताजा ट्वीट के जरिए जानकारी दी है कि विभाग अब Faceless Assessment की दिशा में आगे बढ़ रहा है और इससे टैक्सपेयर्स के E-रिकॉर्ड वेरिफिकेशन का काम काफी आसान हो जाएगा।

As we move to the next cycle of #FacelessAssessment, here’s a primer on the procedural aspects guiding the taxpayers through the compliance process, for a seamless experience.

