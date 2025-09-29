IND vs PAK, Asia Cup Final: "क्रिकेट के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर", टीम इंडिया की जीत पर पीएम मोदी ने कुछ इस तरह दी बधाई

अपने पोस्ट में पीएम ने लिखा पोस्ट करते हुए लिखा, "ऑपरेशन सिंदूर खेल के मैदान पर जारी है। परिणाम भी सेम है- भारत की जीत। हमारे क्रिकेटरों को बधाई।"

#OperationSindoor on the games field.

Outcome is the same - India wins!

Congrats to our cricketers.

— Narendra Modi (@narendramodi) September 28, 2025

सांस रोक देने वाला मैच

भारत के लिए यह मुकाबल आसान नहीं रहा, शुरुआत में तीन विकेट जल्दी गिरने के बाद भारतीय टीम ने जबरदस्त वापसी की। सांसे रोक देने वाले मैच में पाकिस्तान को मात दी। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.1 ओवरों में 146 रन ही बनाए। भारत ने दो गेंद पहले पांच विकेट खोकर ये टारगेट हासिल कर लिया। भारत ने इसी के साथ नौंवी बार एशिया कप का खिताब जीता है।