Indian Railways: यूपी-एमपी वालों के लिए खुशखबरी, तीन स्पेशल ट्रेनों का एलान, देखें टाइम-टेबल और स्टॉपेज की लिस्ट

डिजिटल डेस्क, नईदिल्ली। त्योहारी सीजन में यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे (Indian Railways) ने बड़ा एलान किया है। लखनऊ, गोमतीनगर, सुल्तानपुर और वाराणसी से मुंबई तथा वलसाड के लिए फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें (Special Trains) चलाई जाएंगी। रेलवे के इस फैसले से यूपी, एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र के उन यात्रियों को फायदा होगा जो त्योहार पर घर जाना चाहते हैं। जिनके पास अभी तक कंफर्म टिकट नहीं है, वे इन स्पेशल ट्रेनों में तुरंत बुकिंग करा सकते हैं।

गोमतीनगर-वलसाड साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन (MP-UP Special Train) ट्रेन नंबर 05033/05034 गोमतीनगर-वलसाड एक्सप्रेस को साप्ताहिक तौर पर 24 नवंबर 2026 तक चलाया जाएगा। ट्रेन नंबर 05033 प्रत्येक सोमवार को 23 नवंबर तक गोमतीनगर से दोपहर 2 बजे रवाना होकर अगले दिन शाम 5 बजे वलसाड पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन नंबर 05034 प्रत्येक मंगलवार को वलसाड से रात 10:15 बजे चलकर अगले दिन दोपहर 2 बजे गोमतीनगर पहुंचेगी। यह ट्रेन बादशाहनगर, ऐशबाग, कानपुर सेंट्रल, इटावा और टूंडला जैसे स्टेशनों पर रुकेगी। इसमें 4 जनरल, 6 स्लीपर, 2AC के 2 और 3AC के 8 कोच होंगे।