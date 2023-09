मैं भी ऑफर के लालच में आ गया, 15 लाख के लिए खाता खुलवा लिए, लालू यादव का मोदी सरकार पर वार

I.N.D.I.A Alliance Meeting Mumbai: लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हम सब मिलकर आगे सीट शेयरिंग शुरू करेंगे। हम अपना नुकसान करके भी गठबंधन को जिताएंगे। देश को बचाएंगे और मोदी को हटाएंगे।

#WATCH | RJD chief Lalu Prasad Yadav says, "...You must recall how they (BJP-NDA) came to power by lying and spreading rumours. They took my name as well as that of several other leaders' names that we have money in Swiss Banks. PM Modi said that he would come to power, get back… pic.twitter.com/39pUq5q7MK

हम पति-पत्नी ने खाता खुलवाया

लालू यादव ने कहा कि केंद्र सरकार ने लोगों के जनधन खाते खुलवाए थे। हम पति-पत्नी ने भी अपना अकाउंट खुलावाय, लेकिन पैसा नहीं आया। मिला क्या ये आप लोगों को मालूम होगा। आरजेडी सुप्रीमो ने कहा, 'चंद्रयान-3 को लेकर जय-जयकार हो रही है। मिशन की सफलता पर हम सभी को गर्व है। मगर वैज्ञानिकों से अपील है कि मोदी जी को सूर्यलोक पर पहुंचा दें। विपक्ष का कोई ऐसा नेता नहीं है, जिसे जांच एजेंसियों का सामना न करना पड़ा हो।'