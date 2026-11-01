महारैली में खुली जीप से पहुंच रहे 'INDIA' ब्लॉक के नेता, राहुल बोले- BJP जबरन बंद करवा रही दुकानें

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में आज कांग्रेस की महारैली आयोजित हो रही है। इस महारैली में विपक्ष के कई बड़े नेता एक मंच पर नजर आए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी समेत कई प्रमुख नेता रैली में शामिल हुए।

रामलीला मैदान में हो रही इस रैली को लेकर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। राजधानी में चप्पे-चप्पे पर पुलिस का पहरा है ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना न हो। पुलिस ने रामलीला मैदान और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त जवानों की तैनाती की है।

राहुल-प्रियंका समेत कई नेताओं का काफिला मैदान की ओर विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, फारूक अब्दुल्ला, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, सुप्रिया सुले, अभिषेक बनर्जी, केसी वेणुगोपाल और अन्य नेता रैली में शामिल होने के लिए निकल पड़े हैं। सभी नेताओं का काफिला रामलीला मैदान की ओर बढ़ रहा है। रैली को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। मंच पर सभी दलों के नेताओं की मौजूदगी से यह रैली विपक्ष की एकजुटता का बड़ा संदेश देने वाली मानी जा रही है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक रामलीला मैदान पहुंच रहे हैं। #WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi, Congress MP Priyanka Gandhi Vadra, National Conference MP Farooq Abdullah, Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav, NCP-SCP MP Supriya Sule, TMC leader Mamata Banerjee, RJD leader Tejashwi Yadav, and others reach Connaught Place. INDIA bloc leaders will start their march from Minto Road to Ramlila Maidan, where a mega rally will begin shortly.— ANI (@ANI) November 1, 2026