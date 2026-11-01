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महारैली में खुली जीप से पहुंच रहे 'INDIA' ब्लॉक के नेता, राहुल बोले- BJP जबरन बंद करवा रही दुकानें

INDIA Bloc Rally Update: राजधानी दिल्ली में आज कांग्रेस की महारैली है। रामलीला मैदान में मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव समेत कई बड़े नेता शामिल हुए।

By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
Publish Date: Sun, 01 Nov 2026 01:27:36 PM (IST)Updated Date: Sun, 01 Nov 2026 02:50:59 PM (IST)
महारैली में खुली जीप से पहुंच रहे 'INDIA' ब्लॉक के नेता, राहुल बोले- BJP जबरन बंद करवा रही दुकानें
दिल्ली में आज विपक्ष की महारैली, रामलीला मैदान में जुटे दिग्गज

HighLights

  1. खरगे, राहुल, ममता, अखिलेश रैली में शामिल
  2. दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए
  3. गुरुग्राम से सैकड़ों कार्यकर्ता दिल्ली रवाना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में आज कांग्रेस की महारैली आयोजित हो रही है। इस महारैली में विपक्ष के कई बड़े नेता एक मंच पर नजर आए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी समेत कई प्रमुख नेता रैली में शामिल हुए।

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रामलीला मैदान में हो रही इस रैली को लेकर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। राजधानी में चप्पे-चप्पे पर पुलिस का पहरा है ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना न हो। पुलिस ने रामलीला मैदान और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त जवानों की तैनाती की है।


राहुल-प्रियंका समेत कई नेताओं का काफिला मैदान की ओर

विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, फारूक अब्दुल्ला, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, सुप्रिया सुले, अभिषेक बनर्जी, केसी वेणुगोपाल और अन्य नेता रैली में शामिल होने के लिए निकल पड़े हैं। सभी नेताओं का काफिला रामलीला मैदान की ओर बढ़ रहा है। रैली को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है।

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मंच पर सभी दलों के नेताओं की मौजूदगी से यह रैली विपक्ष की एकजुटता का बड़ा संदेश देने वाली मानी जा रही है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक रामलीला मैदान पहुंच रहे हैं।

गुरुग्राम से सैकड़ों कार्यकर्ता दिल्ली रवाना

दिल्ली में आयोजित इस महारैली में शामिल होने के लिए गुरुग्राम से भी सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता रविवार सुबह दिल्ली के लिए रवाना हुए। सुबह 10 बजे सभी कार्यकर्ता लेजर वैली पार्क में एकत्रित हुए और वहां से एक साथ नारेबाजी करते हुए दिल्ली के लिए कूच किया।

गुरुग्राम के कार्यकर्ताओं के आने से रैली में भीड़ और बढ़ने की उम्मीद है। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं का कहना है कि यह महारैली केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष की मजबूती को दिखाएगी।

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