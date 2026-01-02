मेरी खबरें
    15 अगस्त 2027 से दौड़ेगी भारत की पहली बुलेट ट्रेन, सूरत–वापी से होगी शुरुआत

    भारत में बुलेट ट्रेन का सपना अब साकार होने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। नए साल के मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देशवासियों को बड़ी सौगात देत ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Akash Pandey
    Publish Date: Fri, 02 Jan 2026 12:11:31 PM (IST)Updated Date: Fri, 02 Jan 2026 12:11:31 PM (IST)
    15 अगस्त 2027 से दौड़ेगी भारत की पहली बुलेट ट्रेन, सूरत–वापी से होगी शुरुआत
    जल्द दौडेगी बुलेट ट्रेन( फोटो- जागरण)

    HighLights

    1. भारत में बुलेट ट्रेन का सपना अब साकार होने वाला है
    2. 15 अगस्त 2027 से देश में पहली बुलेट ट्रेन दौड़ने लगेगी
    3. नए साल के मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी

    डिजिटल डेस्क। भारत में बुलेट ट्रेन का सपना अब साकार होने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। नए साल के मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देशवासियों को बड़ी सौगात देते हुए बताया कि 15 अगस्त 2027 से देश में पहली बुलेट ट्रेन दौड़ने लगेगी।

    रेल मंत्री ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि अगले स्वतंत्रता दिवस के लिए लोग अभी से बुलेट ट्रेन की यात्रा का मन बना सकते हैं। पहले चरण में यह हाई-स्पीड ट्रेन सूरत से वापी के बीच लगभग 100 किलोमीटर के हिस्से में चलाई जाएगी।


    अहमदाबाद से मुंबई के बीच प्रस्तावित

    देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना अहमदाबाद से मुंबई के बीच प्रस्तावित है। इसके पूरा होने के बाद दोनों महानगरों के बीच 508 किलोमीटर की दूरी मात्र 2 घंटे 17 मिनट में तय की जा सकेगी। फिलहाल इस महत्वाकांक्षी परियोजना का करीब 55 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी की थी।

    पूरे रूट में से 352 किलोमीटर गुजरात और दादरा-नगर हवेली में जबकि 156 किलोमीटर महाराष्ट्र में आता है। यह परियोजना नेशनल हाई-स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) द्वारा जापान के सहयोग से तैयार की जा रही है।

    जापान के तकनीक पर आधारित होगी

    यह ट्रेन जापान की प्रसिद्ध शिंकानसेन तकनीक पर आधारित होगी, जिसकी अधिकतम गति 320 किमी प्रति घंटा होगी। पूरे मार्ग पर कुल 12 स्टेशन होंगे, जिनमें अहमदाबाद, वडोदरा, भरूच, सूरत, वापी, ठाणे और मुंबई शामिल हैं। परियोजना का लगभग 85 प्रतिशत हिस्सा एलिवेटेड ट्रैक पर है, जिसमें से 326 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है।

    दुनिया में हाई-स्पीड ट्रेनों की बात करें तो चीन के पास सबसे बड़ा नेटवर्क है, जबकि जापान ने 1964 में सबसे पहले बुलेट ट्रेन शुरू की थी। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, दक्षिण कोरिया और ताइवान भी इस क्षेत्र में आगे हैं। अमेरिका, इंडोनेशिया और मोरक्को में भी हाई-स्पीड रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।

    गुवाहाटी–कोलकाता के बीच चलेगी स्लीपर वंदे भारत

    रेल मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। यह ट्रेन 18–19 जनवरी से गुवाहाटी और कोलकाता (हावड़ा) के बीच शुरू की जा सकती है।

    ट्रायल के दौरान 16 कोच वाली इस ट्रेन ने 182 किमी प्रति घंटे की रफ्तार हासिल की। जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे हरी झंडी दिखाएंगे।

    किराए की बात करें तो थर्ड एसी का किराया करीब 2300 रुपये, सेकंड एसी 3000 रुपये और फर्स्ट एसी 3600 रुपये तक हो सकता है। रेल मंत्री ने कहा कि यह हवाई यात्रा की तुलना में काफी किफायती होगा। उन्होंने यह भी बताया कि साल के अंत तक 12 स्लीपर वंदे भारत ट्रेनें देश में चलने के लिए तैयार होंगी।

