भगोड़े मेहुल चोकसी के प्रत्यार्पण के लिए भारत ने बेल्जियम को लिखा पत्र, जानिए किस जेल में रखा जाएगा

डिजिटल डेस्क, इंदौर: पंजाब नेशनल बैंक से 12 हजार करोड़ के घोटाले के आरोपी मेहूल चोकसी को जल्द ही भारत लाया जाएगा। चोकसी का प्रत्यार्पण भारत के लिए बड़ा विषय बना हुआ है। बेल्जियम में मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी के बाद से ही उसे भारत वापस लाने को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। भगोड़े चोकसी को जेल में रखने और सुविधाएं देने को लेकर भारत की ओर से बेल्जियम को भरोसा दिलाया गया है।

दरअसल, चोकसी की तबियत खराब होने और भारत में जेल में उन्हें आवश्यक सुविधाएं नहीं मिल पाने का हवाला उनके वकिल ने दिया था, जिसके बाद भारत की ओर से भारत की ओर से बेल्जियम को एक पत्र भेजा गया है जिसमें यह जानकारी दी गई है कि मेहूल चोकसी को कहां और किन हालातों में रखा जाएगा।

चोकसी को आर्थर रोड जेल में रखा जाएगा भारत की ओर से भेजे गए पत्र में बताया गया है कि चोकसी को मुंबई के आर्थर रोड जेल में रखा जाएगा। कैदियों के लिए जो भी ह्यूमन राइट्स हैं, उन्हें सभी दिए जाएंगे। चोकसी को आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा। जेल में उन्हें साफ-सुथरी चटाई, तकिया, चादर और कंबल दिया जाएगा। साथ ही बताया गया है कि उनकी मेडिकल परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें लोहे या लकड़ी का बिस्तर उपलब्ध करवाया जाएगा। चोकसी को है कैंसर बीमारी चोकसी के वकिलों ने बेल्जियम में शासन के सामने यह दलिल दी है कि मेहूल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के पीड़ित हैं, ऐसे में उनके सेहत का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। हालांकि भारत सरकार की ओर से भी चोकसी को भोजन, व्यायाम सभी आवश्यक सुविधाएं देने को लेकर विश्वास दिलाया गया है।