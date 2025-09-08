मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    भगोड़े मेहुल चोकसी के प्रत्यार्पण के लिए भारत ने बेल्जियम को लिखा पत्र, जानिए किस जेल में रखा जाएगा

    पंजाब नेशनल बैंक में 12000 करोड़ के घाटाला मामले में देश से फरार भगोड़े मेहुल चोकसी को भारत वापस लाने की तैयारियां तेज हो हई है। इस संबंध में भारत सरकार ने बेल्जियम की सरकार को पत्र लिखकर बताया है कि चोकसी को किस जेल में रखा जाएगा, साथ ही उन्हें क्या-क्या सुविधाएं दी जाएंगी।

    By Roman Tiwari
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Mon, 08 Sep 2025 01:34:06 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 08 Sep 2025 01:44:31 PM (IST)
    भगोड़े मेहुल चोकसी के प्रत्यार्पण के लिए भारत ने बेल्जियम को लिखा पत्र, जानिए किस जेल में रखा जाएगा
    प्रत्यार्पण के लिए भारत ने बेल्जियम को भेजा पत्र

    HighLights

    1. मेहुल चोकसी के प्रत्यार्पण के लिए भारत ने बेल्जियम को भेजा पत्र
    2. चोकसी को मुंबई के आर्थर रोड जेल के 12 नंबर बैकर में रखा जाएगा
    3. पत्र में चोकसी को जेल में मिलने वाली सुविधानों के बारे में बताया गया

    डिजिटल डेस्क, इंदौर: पंजाब नेशनल बैंक से 12 हजार करोड़ के घोटाले के आरोपी मेहूल चोकसी को जल्द ही भारत लाया जाएगा। चोकसी का प्रत्यार्पण भारत के लिए बड़ा विषय बना हुआ है। बेल्जियम में मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी के बाद से ही उसे भारत वापस लाने को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। भगोड़े चोकसी को जेल में रखने और सुविधाएं देने को लेकर भारत की ओर से बेल्जियम को भरोसा दिलाया गया है।

    दरअसल, चोकसी की तबियत खराब होने और भारत में जेल में उन्हें आवश्यक सुविधाएं नहीं मिल पाने का हवाला उनके वकिल ने दिया था, जिसके बाद भारत की ओर से भारत की ओर से बेल्जियम को एक पत्र भेजा गया है जिसमें यह जानकारी दी गई है कि मेहूल चोकसी को कहां और किन हालातों में रखा जाएगा।

    चोकसी को आर्थर रोड जेल में रखा जाएगा

    भारत की ओर से भेजे गए पत्र में बताया गया है कि चोकसी को मुंबई के आर्थर रोड जेल में रखा जाएगा। कैदियों के लिए जो भी ह्यूमन राइट्स हैं, उन्हें सभी दिए जाएंगे। चोकसी को आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा। जेल में उन्हें साफ-सुथरी चटाई, तकिया, चादर और कंबल दिया जाएगा। साथ ही बताया गया है कि उनकी मेडिकल परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें लोहे या लकड़ी का बिस्तर उपलब्ध करवाया जाएगा।

    चोकसी को है कैंसर बीमारी

    चोकसी के वकिलों ने बेल्जियम में शासन के सामने यह दलिल दी है कि मेहूल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के पीड़ित हैं, ऐसे में उनके सेहत का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। हालांकि भारत सरकार की ओर से भी चोकसी को भोजन, व्यायाम सभी आवश्यक सुविधाएं देने को लेकर विश्वास दिलाया गया है।

    व्यायाम, मनोरंजन के लिए मिलेगा समय

    भारत की ओर से दावा किया गया है कि चोकसी को जेल में साफ पानी, 24 घंटे मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जेल में चोकसी को सेहतमंद खाना दिया जाएगा। हर रोज साफ-सफाई करवाई जाएगी। जिस बैरक में उन्हें रखा जाएगा, उसमें रोशनी और हवा की पर्याप्त सुविधा है। इसके साथ ही चोकसी को हर दिन एक घंटे से ज्यादावक्त बाहर टहलने, व्यायाम करने और मनोरंजन के लिए दिया जाएगा।

    यह भी पढ़ें- 'भारत पर Tariff लगाना बिल्कुल सही फैसला...', यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का चौंकाने वाला बयान

    इसके अलावा भारत की ओर से लिखे गए पत्र में बताया गया है कि मुंबई का मौसम साल भर सामान्य रहता है, ऐसे में बैरक में किसी प्रकार की हीटिंग या एयर कंडीशनिंग की जरूरत नहीं है। चोकसी को दिन में 3 वक्त का भोजन दिया जाएगा। यदि उनके मेडिकल कंडीशन के कारण उन्हें खास प्रकार के डाइट की आवश्यकता होगी, तो वह भी उपलब्ध करवाया जाएगा।

    जेल परिसर में यह सारी सुविधाएं

    जेल परिसर में एक कैंटिन भी है, जहां से हलका-फूलका नाश्ता और फल आदि खरीदा जा सकता है। वहीं जेल परिसर में योग, मेडिटेशन, लाइब्रेरी और बोर्ड गेम्स जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं। चोकसी को ताजी हवा में टहलने के लिए खुला आंगन और बैडमिंटन खेलने का मौका भी मिलेगा।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.