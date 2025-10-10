मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    अब सेना में 60 साल तक फिटनेस टेस्ट अनिवार्य, अफसरों को भी पास करनी होगी परीक्षा, कब लागू होंगे नए नियम?

    भारतीय सेना ने शारीरिक फिटनेस के नए मानदंड तय किए हैं। अप्रैल 2026 से अग्निवीरों से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक को 60 वर्ष की आयु तक हर छह महीने में संयुक्त शारीरिक परीक्षा पास करनी होगी। इसमें 3.2 किमी दौड़, पुशअप्स, सिटअप्स और रस्सी चढ़ाई शामिल होगी। ये टेस्ट प्रमोशन के लिए भी अहम होंगे।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Fri, 10 Oct 2025 04:31:00 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 10 Oct 2025 04:31:44 AM (IST)
    अब सेना में 60 साल तक फिटनेस टेस्ट अनिवार्य, अफसरों को भी पास करनी होगी परीक्षा, कब लागू होंगे नए नियम?
    अब सेना में 60 साल तक फिटनेस टेस्ट अनिवार्य

    HighLights

    1. अब 60 साल की उम्र तक सेना के सभी कर्मियों का फिजिकल टेस्ट।
    2. अप्रैल 2026 से लागू होंगे नए संयुक्त शारीरिक परीक्षण नियम।
    3. टेस्ट में दौड़, पुशअप्स, सिटअप्स और रस्सी चढ़ाई शामिल होगी।

    एजेंसी , नई दिल्ली। भारतीय सेना ने अपने शारीरिक फिटनेस मानदंडों में बड़ा बदलाव किया है। अब अग्निवीरों से लेकर वरिष्ठतम अधिकारियों तक को 60 साल की उम्र तक साल में दो बार फिजिकल फिटनेस टेस्ट देना होगा। सेना का मानना है कि इससे सैनिकों की चुस्ती, मानसिक दृढ़ता और युद्ध-तैयारी में सुधार होगा।

    अप्रैल 2026 से लागू होंगे नए नियम

    सूत्रों के मुताबिक, यह नई नीति एक अप्रैल 2026 से लागू की जाएगी। अभी तक केवल 50 वर्ष तक के अधिकारियों और सैनिकों को बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (BPET) और फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट (PPT) देना होता था, जबकि वरिष्ठ अधिकारियों को छूट मिलती थी। अब यह छूट खत्म कर दी गई है।

    संयुक्त शारीरिक परीक्षण से बदलेगा सिस्टम

    अब दो अलग-अलग परीक्षणों की जगह एक *संयुक्त शारीरिक परीक्षा* होगी, जो हर छह महीने में कराई जाएगी। इसमें 3.2 किमी दौड़, पुशअप्स, सिटअप्स और रस्सी चढ़ाई जैसे अभ्यास होंगे। इन परीक्षाओं में मिलने वाली रेटिंग भविष्य में प्रमोशन और प्रदर्शन मूल्यांकन का हिस्सा बनेगी।

    आयु वर्ग के अनुसार तय होंगे मानक

    नई प्रणाली में सैनिकों को आयु वर्गों के आधार पर आंका जाएगा। 35 वर्ष तक के जवानों को वर्टिकल और होरिजेंटल रोप टेस्ट देना होगा, जबकि 45 वर्ष से अधिक आयु वाले कर्मियों को इससे छूट दी जाएगी। 50-60 वर्ष आयु वर्ग के लिए 3.2 किमी तेज चाल, पुशअप्स और सिटअप्स टेस्ट शामिल किए गए हैं।

    कमांडरों को भी बनना होगा फिटनेस रोल मॉडल

    सेना ने निर्देश दिया है कि सभी रैंक के कमांडर अपने अधीनस्थों के लिए उदाहरण बनें और किसी भी परिस्थिति में अग्रिम मोर्चे पर नेतृत्व करने में सक्षम रहें। जब तक नया सिस्टम लागू नहीं होता, तब तक मौजूदा फिटनेस मानदंडों के अनुसार परीक्षण जारी रहेंगे।

    (स्रोत: पीटीआई)

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.